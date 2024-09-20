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Техкульт

На Ростовской АЭС завершается тестирование «противоаварийного» ядерного топлива

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В России тестируют «противоаварийное» ядерное топливо

Специалисты «Росатома» приступили к третьему, завершающему, этапу эксплуатации «безопасного» топлива для атомных электростанций. Речь идет о тепловыделяющих топливных элементах, относящихся к передовому поколению в плане безопасности — это ATF или Advanced Technology Fuel.

В итоге топливные кассеты ТВС-2М с опытными образцами передовых ТВЭЛов (12 единиц с новым исполнением: шесть — на основе хром-никелевого сплава 42ХНМ и шесть на базе циркониевого сплава, покрытого хромом) пройдут весь требуемый цикл работы на российских реакторах ВВЭР-1000 — всего три этапа по полтора года каждый. Далее, по завершению третьего цикла, на втором энергоблоке Ростовской АЭС, где и проходят испытания, будет проведен планово-предупредительный ремонт, в ходе которого тестовые сборки выгрузят из активной зоны, а ТВЭЛы из их состава подвергнутся так называемым послереакторным исследованиям. Чтобы отечественное ATF-топливо получило соответствующую квалификацию, в дальнейшем потребуется загрузить в один из реакторов на территории страны топливные кассеты, состоящие не из 12 пробных ТВЭЛов, а из полного набора в 312 штук. При этом Чепецкий механический завод уже развернул производственную площадку, где на традиционный циркониевый сплав можно будет наносить хромовое покрытые — их опытная партия с хром-оболочками уже произведена и успешно прошла приемку.

Макс Антонов

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