Построенный в Турции для Балтийского завода плавучий док отправился буксировкой из Стамбула в Мурманск

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Турецкая верфь Kuzey Star Shipyard закончила строительство плавучего дока для обслуживания атомных ледоколов проекта 22220 «Арктика». Док уже покинул Стамбул и буксировкой отправился в Мурманск. Об этом сообщает блог bmpd.

Новый плавучий док, предназначенный для докования атомных ледоколов, отправился в путь из Стамбула в Мурманск. Контакт на постройку дока был подписан между ФГУП «Атомфлот» и турецкой компанией Kuzey Star Shipyard Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi в июне 2021 года. Официальная закладка киля прошла 15 марта 2022 года, спуск на воду — 2 октября 2023 года.

Док строился для Балтийского завода, но будет находиться в Мурманске, где и будет проходить обслуживание атомных ледоколов проекта 22220. Ранее на докование их приходилось перегонять в Кронштадт на морской завод, чей док имени Велещинского способен вместить ледокол.

Грузоподъёмность дока составляет 30 тысяч тонн, длина наибольшая с кринолинами — не менее 222 м, длина по стапель-палубе — не менее 200 м, ширина наибольшая — около 48 м, высота понтона — около 6 метров. Экипаж — около 30 человек. Энергетическая установка: четыре дизель-генератора мощностью по 840 кВт и один аварийный дизель-генератор мощностью 120 кВт.

Как ранее пояснили в «Росатомфлоте», решение о строительстве дока в Турции было принято сразу по нескольким причинам: во-первых, верфь Kuzey Star Shipyard обладает всеми необходимыми компетенциями, а во-вторых, стоимость строительства дока оказалась гораздо ниже запрошенных российскими верфями.