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Интерфакс-АВН

Опыт наставничества уфимского предприятия ОДК тиражирован на все заводы корпорации

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ОДК-УМПО
Уфимское предприятие ОДК-УМПО Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха.
Источник изображения: Ростех

Москва. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Система подготовки наставников, успешно действующая в ОДК-УМПО, внедряется на других предприятиях Объединённой двигателестроительной корпорации, сообщила в четверг пресс-служба ОДК.

"Система наставничества ОДК-УМПО направлена на повышение качества подготовки новых рабочих и их адаптацию в цехах. За три года работы Производственно-учебного центра (ПУЦ) "Ростеха" здесь подготовлено порядка 600 наставников для ОДК-УМПО. Наш опыт признан успешным и тиражируется на других предприятиях корпорации", - сказал заместитель управляющего директора-директор по персоналу ОДК-УМПО Николай Лютов, которого цитирует пресс-служба.

Она сообщает, что в начале сентября в ПУЦ "Ростеха" состоялись занятия по программе подготовки инструкторов-наставников для предприятий ОДК-Кузнецов, ОДК-Авиадвигатель и ОДК-СТАР. Курс по наставничеству здесь прошли и представители Казанского вертолётного завода, где в июне был открыт Производственно-учебный центр "Ростеха", созданный по примеру уфимского. Специалисты ПУЦ "Ростеха" также проводят выездное обучение: в августе-сентябре оно прошло в Перми и Рыбинске для сотрудников ОДК-Авиадвигатель, ОДК-Пермские моторы и ОДК-Сатурн по программам подготовки инструкторов-наставников и кураторов-менторов.

В сообщении отмечается, что Производственно-учебный центр "Ростеха" на базе ОДК-УМПО стал первой площадкой в стране, на которой госкорпорация "Ростех" готовит специалистов самых востребованных рабочих профессий для авиадвигателестроения. Сегодня он является примером эффективного подхода к подготовке кадров. Система наставничества ОДК-УМПО в 2023 году была признана одной из лучших в стране по итогам Всероссийского конкурса практик подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена.

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