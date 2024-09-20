США впервые официально показали кадры полёта нового бомбардировщика B-21 Raider

Источник изображения: topwar.ru

США продолжают скрывать информацию о ходе разработки нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider, впервые поднявшегося в воздух 10 ноября 2023 года. Но теперь официальные лица немного рассказали о состоянии программы.

18 сентября ВВС США опубликовали кадры, на которых показан взлет и посадка B-21 на базе ВВС Эдвардс. В тот же день руководители проекта представили информацию о ходе летных испытаний.

Мы постепенно входим в правильный ритм и совершаем два испытательных полета за одну неделю. Мы добиваемся того, чтобы эта система летала ежедневно

- заявили в концерне Northrop Grumman.

Летчики-испытатели положительно отзываются о новом изделии:

В целом, я доволен характеристиками нашего самолета. Летные характеристики лучше, чем ожидалось, и подтверждают точность цифровых моделей, которые команда разрабатывала и анализировала на протяжении многих лет.

Источник изображения: topwar.ru

Как пояснили в ВВС, успешно завершена проверка бомбардировщика в ходе статических испытаний:

Конструкция самолета прочна.

Теперь проводятся испытания на усталость с еще одним планером.

B-21 разрабатывается с 2015 года в целях замены текущего парка стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer и B-2 Spirit.