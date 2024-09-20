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ТАСС

Эксперт считает, что конфликт на Украине не сможет закончиться ничьей

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Работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Договориться о том, кто проиграл, никто не может, отметил директор Центра евроазиатских исследований ИМИ МГИМО Иван Сафранчук

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Украинский конфликт не может закончиться ничьей, обязательно должен быть проигравший в нем. Такое мнение выразил директор Центра евроазиатских исследований ИМИ МГИМО МИД России Иван Сафранчук в ходе дискуссии на площадке клуба "Валдай" на тему "Выборы в США - что ждет Украину?".

"Основа той идеи, которая есть в команде [кандидата в президенты США Дональда] Трампа, состоит в том, чтобы была ничья, по сути, фиксация всего по линии боевого столкновения, может быть, с небольшими тактическими отклонениями. Сама суть этого конфликта, его интенсивность, то, как далеко все зашло, означает, что этот конфликт не может закончиться ничьей", - указал он. По словам Cафранчука, "обязательно должен быть проигравший". "Договориться о том, кто проиграл, никто не может", - констатировал он.

При этом специалист указал, что в этом смысле нет разницы в интерпретации "ничьей" со стороны действующей администрацией президента США Джо Байдена, которая предлагает РФ отступить от целей СВО, от интерпретации команды Трампа, предлагающей зафиксировать все на текущей стадии - частичном выполнении целей спецоперации.

Сафранчук указал, что сейчас у сторон "нет общего понимания параметров ничьей". Он также отметил, что не видит возможности их согласовать, особенно с учетом масштаба, динамики и значения конфликта для российского и украинского обществ. "Администрация Трампа может предпринять какие-то попытки начать о чем-то говорить, но не думаю, что это может привести к результату", - добавил он.

Политолог также считает маловероятным, что администрация Трампа совсем бросит киевский режим. При этом Сафранчук допустил, что со временем украинский конфликт "перестанет позиционироваться как центральный, уйдет с первой позиции в мировой политике". 

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Россия
США
Украина
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