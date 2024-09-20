Путин отметил важность раскрытия потенциала народного ОПК

Путин: продукция народного ОПК зачастую не уступает крупным предприятиям

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указал на важность раскрытия потенциала "народного ОПК".

Глава государства провел заседание Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения. На заседании президент отметил, что наряду с крупными концернами массовое производство беспилотников налаживают организации "народного ОПК".

"При этом продукция зачастую не уступает по надежности и эффективности применения крупным предприятиям", - добавил Путин.

Президент добавил, что знает, что Минобороны и Народный фронт многое сделали для того, чтобы раскрыть потенциал "народного ОПК", и поблагодарил волонтерские организации, которые поставляют беспилотники в войска.

"Важно и дальше развивать такое взаимодействие, помогать организациям "народного ОПК" запускать свои разработки в производство", - сказал Путин.