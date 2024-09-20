Путин заявил об использовании передовых технологий при создании БПЛА

Путин о БПЛА: преимущество на СВО достигается благодаря передовым технологиям

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. При создании российских беспилотников используются передовые технологии и новые инженерные решения, благодаря чему Россия получает преимущество на поле боя, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы посмотрели с коллегами, которые и здесь присутствуют, разрабатываемые и выпускаемые отечественной промышленностью современные беспилотные авиасистемы с целевыми нагрузками и специальными программами, включая технологии искусственного интеллекта, а также другие образцы вооружения и техники. В их производстве используются передовые технологии и новые инженерные решения, благодаря которым наши части получают преимущество на поле боя", - заявил Путин во время заседания военно-промышленой комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.