Буякевич: две трети от поставленных Украине танков Abrams уничтожены

Вооруженными силами (ВС) России были уничтожены две трети от числа поставленных Украине американских танков Abrams. Об этом 19 сентября сообщил заместитель постоянного представителя РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич на заседании постоянного совета организации.

«Две трети от всех поставленных [танков Abrams] уже уничтожены, и это несмотря на то, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) крайне редко вводит их в бой», — цитирует его слова ТАСС.

В понедельник, 16 сентября, издание Military Watch Magazine (MWM) сообщило о росте темпа потерь ВСУ американских танков Abrams. Тогда уточнялось, что у украинской армии на вооружении осталось 11 танков из 31 поставленного США, поскольку большая часть военной техники была уничтожена ВС РФ. Некоторые танки также стали трофеями российских военных.

Ранее, 12 сентября, ВС РФ уничтожили американский танк М1 Abrams при освобождении села Мемрик в Донецкой Народной Республике (ДНР).

До этого, 23 августа, стало известно, что за последние полгода ВСУ потеряли 20 танков Abrams. Кроме того, после потерь остается мало признаков того, что США продолжит дальнейшие поставки танков Киеву. Американские власти не хотят, чтобы репутация машины была запятнана неудачами солдат ВСУ.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным из-за обострения ситуации в регионе в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских войск.