Глава МИД Австрии призвал привлечь страны БРИКС к переговорам по Украине

Для результата в процессе должны участвовать Индия, Бразилия, Южная Африка и Китай, считает Александер Шалленберг

ВЕНА, 19 сентября. /ТАСС/. Для успешных мирных переговоров по Украине необходимо участие стран из числа БРИКС. Такое мнение высказал глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

"Совершенно ясно одно: решение должно быть найдено за столом переговоров. Для результата к процессу нужно привлечь множество партнеров, особенно такие страны, как Индия, Бразилия, Южная Африка и Китай", - заявил Шалленберг на встрече с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Он добавил, что "переговоров по Украине без Украины быть не может".

Ранее бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва обсудил с российским лидером Владимиром Путиным план по урегулированию конфликта на Украине, разработанный Бразилией и Китаем.

На этой неделе замглавы индийского МИД Викрам Мисри также сообщил, что Нью-Дели участвует в переговорах по урегулированию кризиса на Украине с кругом важных партнеров и лидеров. Он не уточнил, о ком именно идет речь.