России нужно полностью закрыть потребности ВС, заявил Путин

Путин: России нужно закрыть потребности ВС за счет наращивания производства

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. России нужно полностью закрыть потребности ВС РФ, наращивать производство БПЛА и внедрять технологии ИИ, заявил президент России Владимир Путин.

"Подчеркну - нам нужно полностью закрыть потребности Вооруженных сил, для этого последовательно наращивать производство беспилотной техники, повышать ее тактико-технические характеристики, в том числе активно внедряя элементы искусственного интеллекта", - сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.

По словам президента, необходимо постоянно модернизировать технику с учетом боевого опыта.