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РИА Новости

России нужно полностью закрыть потребности ВС, заявил Путин

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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
Источник изображения: © РИА Новости

Путин: России нужно закрыть потребности ВС за счет наращивания производства

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. России нужно полностью закрыть потребности ВС РФ, наращивать производство БПЛА и внедрять технологии ИИ, заявил президент России Владимир Путин.

"Подчеркну - нам нужно полностью закрыть потребности Вооруженных сил, для этого последовательно наращивать производство беспилотной техники, повышать ее тактико-технические характеристики, в том числе активно внедряя элементы искусственного интеллекта", - сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.

По словам президента, необходимо постоянно модернизировать технику с учетом боевого опыта.

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