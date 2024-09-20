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Военное обозрение

Войска смогут сами менять «начинку»: американский разработчик представил боевую станцию RIwP

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Источник изображения: topwar.ru

Американская компания Moog представила британскому командованию боевую дистанционно управляемую станцию RIwP.

Это уникальная система вооружения, которая позволяет пользователям добавлять и менять оружие и сенсоры по мере необходимости

- отметил разработчик.

Как указывается, система имеет открытую и модульную конструкцию, что даёт войскам возможность по собственному усмотрению и в зависимости от стоящих задач менять её «начинку».

Источник изображения: topwar.ru

На одной и той же установке может размещаться как 7,62-мм пулемет, так и орудие калибра 30x113 мм или другое стрелково-пушечное вооружение. Из ракет станция может снаряжаться такими американскими изделиями как ЗУР Stinger, 70-мм НУРС, ПТУР TOW, Javelin, Hellfire, DAGR [управляемая версия НУРС Hydra 70], а также их аналогами из других стран Запада.

Источник изображения: topwar.ru

Это по-настоящему меняет правила игры и обеспечивает превосходную экономическую эффективность

- заявили в компании.

Как указывается, RIwP уже находится на вооружении армии США, выступая как в качестве средства ПВО малой дальности [состоя на оснащении бронемашины M-SHORAD], так и в роли комплекса противодействия БПЛА C-SAT. Теперь эта модульная боевая станция впервые предлагается зарубежному заказчику – британской армии.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AGM-114
BGM-71 ТOW
Stinger
Проекты
БПЛА
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