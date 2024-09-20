Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии по вопросу развития БЛА специального назначения

ЦАМТО, 19 сентября. В День оружейника президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге по видеосвязи провел заседание Военно-промышленной комиссии, посвященное вопросам развития БЛА специального назначения.

Ниже вступительное слово В.Путина приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: "Уважаемые коллеги, добрый день!

Прежде чем мы начнем работать, хочу поздравить всех ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с профессиональным праздником – с Днем оружейника, поблагодарить за добросовестную работу, преданность своему делу, за действительно высокие показатели в работе.

В нашей стране всегда гордились своей оборонкой, конструкторами, инженерами, рабочими, управленцами, которые создавали уникальное оружие и технику и тем самым помогали нашим воинам побеждать врага, вносили весомый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности России.

И в наши дни предприятия ОПК работают ритмично, четко, делают все необходимое, чтобы поставить в войска, участвующие в специальной военной операции, современное оружие, технику, боеприпасы и экипировку.

Благодаря такому труду работников отрасли выпуск особо востребованных образцов увеличен кратно, а их тактико-технические характеристики улучшены и адаптированы, исходя из специфики боевого применения.

Особо отмечу специалистов ОПК, которые, рискуя наравне с военнослужащими – рискуя своим здоровьем и жизнью в зоне боевых действий, не только ремонтируют технику и в кратчайший срок возвращают ее в строй, но и, обладая уникальными знаниями, предлагают конструкторские решения по ее улучшению: по дальности стрельбы, по точности и так далее. Отмечаю это и хочу выразить слова особой благодарности.

Очень важно, что в один строй с мощными оборонными предприятиями сегодня встал так называемый народный ОПК. Представители этого отряда оборонщиков здесь сегодня присутствуют – это представители малого, среднего бизнеса, талантливые молодые инженеры, специалисты.

Еще раз поздравляю всех работников отрасли с профессиональным праздником и желаю вам всем всего самого доброго.

Уважаемые коллеги! Уважаемые товарищи!

В нашей повестке – комплекс вопросов, связанных с развитием беспилотных авиационных систем специального назначения. Тема важная и востребованная, все мы это хорошо знаем, тема напрямую связана с обеспечением безопасности страны. Беспилотники различных классов уже стали неотъемлемым элементом современных боевых действий. Эффективность многоцелевого использования беспилотных систем на поле боя подтвердилась в ходе специальной военной операции.

Только что здесь, на площадке Специального технологического центра, мы посмотрели с коллегами, которые здесь присутствуют, разрабатываемые и выпускаемые отечественной промышленностью современные беспилотные авиасистемы с целевыми нагрузками и специальным программным обеспечением, включая технологии искусственного интеллекта, а также другие образцы вооружения и техники.

В их производстве используются передовые технологии и новые инженерные решения, благодаря которым наши части получают преимущество на поле боя. Хочу сказать большое спасибо руководителям и сотрудникам предприятия за качественную и надежную технику.

В том же направлении работают и многие другие организации ВПК, чья продукция также хорошо зарекомендовала себя в ходе специальной военной операции. Всего за 2023 год в Вооруженные Силы было поставлено порядка 140 тыс. беспилотных аппаратов различных типов. В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать поточнее – практически в 10 раз. Кроме того, расширяется линейка беспилотных систем и создаются безэкипажные катера – сегодня мы тоже посмотрели на это, – роботизированные платформы многоцелевого применения. При этом большая их часть будет направлена в войска, находящиеся на линии боевого соприкосновения.

Подчеркну: нам нужно полностью закрыть потребности Вооруженных Сил, а для этого – последовательно наращивать производство беспилотной техники, повышать ее тактико-технические характеристики (в том числе активно внедряя элементы искусственного интеллекта, о котором я уже говорил), постоянно модернизировать с учетом боевого опыта. Сейчас с коллегами говорили, что каждую неделю происходят определенные обновления, и кто быстрее реагирует на эти требования на поле боя, тот и побеждает.

Одновременно с развитием беспилотников нужно искать, действительно, средства их радиоэлектронного и огневого поражения. Это позволит сохранить жизни наших военнослужащих, мирных людей, более надежно защитить военную технику и гражданскую инфраструктуру, критически важные объекты.

Как уже не раз отмечал, ключевая задача – производить широкую линейку воздушных беспилотных аппаратов, максимально быстро наладить серийное, подчеркну – именно серийное производство такой перспективной техники. И конечно, нужно создавать заделы на будущее. То есть уже сейчас прогнозировать, какие задачи будут решать беспилотники завтра.

Важно, что наряду с крупными компаниями и концернами массовое производство беспилотников, о чем уже было сказано, налаживают организации так называемого народного ОПК, народного оборонно-промышленного комплекса. При этом продукция зачастую не уступает по надежности и эффективности применения крупным предприятиям.

Знаю, что Минобороны и "Народный фронт" многое сделали для того, чтобы раскрыть потенциал народного ОПК: расширяется испытательная база для проверок качества и функциональных возможностей новых образцов, на постоянной основе работает Технический совет, по решению которого в короткие сроки организуются поставки наиболее востребованных образцов по линии Минобороны и "Народного фронта".

Хочу поблагодарить волонтерские организации, которые обеспечивают подразделения, участвующие в специальной военной операции, разведывательными беспилотными аппаратами и средствами радиоэлектронного противодействия им.

Важно и дальше развивать такое взаимодействие, помогать организациям народного ОПК запускать свои разработки в производство, снимать любые препятствия, которые тормозят поставки беспилотников в войска.

Отмечу, что с этого года действует национальный проект "Беспилотные авиационные системы", который рассчитан до 2030 года. Среди его приоритетных направлений – содействие разработке и производству отечественных компонентов и материалов для беспилотников. Это ключ к технологическому суверенитету в важнейшей для нас сфере.

Сейчас некоторые коллеги рассказывали о том, как это происходит на практике: честно говоря, это не может не радовать. Но далеко не все задачи еще решены, и в этом направлении нам всем нужно активно работать. Ясно, что малые и средние предприятия некоторые задачи самостоятельно решить не могут, и, конечно, здесь нужно синергия между крупными научными центрами, крупными предприятиями и малым бизнесом.

Работа по проектированию, испытанию и серийному выпуску беспилотников будет вестись на базе особых научно-производственных центров. До 2030 года в разных регионах планируется создать 48 таких площадок.

Давайте поговорим на все эти темы.

Пожалуйста, начнем. Слово Белоусову Андрею Рэмовичу".

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