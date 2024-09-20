Путин поздравил ветеранов и работников ОПК с Днем оружейника

Путин: в России всегда гордились своей оборонной промышленностью

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника и поблагодарил их за преданность делу и высокие показатели в работе.

"Прежде чем мы начнем работать, хочу поздравить всех ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с профессиональным праздником, с Днем оружейника. И поблагодарить за добросовестную работу, преданность своему делу, за действительно высокие показатели в работе", - сказал Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.

Также глава государства отметил, что в России всегда гордились своей оборонной промышленностью, конструкторами, инженерами, рабочими, управленцами, которые создавали уникальное оружие и технику, и тем самым помогали воинам побеждать врага, вносили весомый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности России.

Ежегодно 19 сентября в России отмечается День оружейника. Это профессиональный праздник всех работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия.