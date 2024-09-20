Президент Ирана: Израиль безнаказанно совершает преступления, так как среди мусульман нет единства

Источник изображения: topwar.ru

Израиль безнаказанно совершает преступления, так как среди мусульман нет единства. Для защиты своих интересов и отражения внешних угроз исламские страны должны выработать единую позицию.

Такое заявление сделал президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая на 38-й Международной конференции исламского единства в Тегеране, в которой участвует 144 мусульманских ученых из 36 государств мира. Среди них присутствуют как шииты,так и сунниты.

Политик сказал, что мусульмане должны объединиться, чтобы защитить свое достоинство и прогнать тех, «кто жаждет их земель». По словам Пезешкиана, враги сеют раздоры между мусульманскими народами, и единственный путь для их преодоления – это единство.

Единство и согласованность укрепят власть мусульман

- заявил иранский президент.

Он отметил, что сейчас израильские военные разрушают больницы и мечети в Палестине, а в это время исламские государства бездействуют. У них нет единой позиции, единого голоса.

У нас нет исламского единства

- к такому выводу приходит Пезешкиан.

По мнению иранского лидера, мусульмане должны осознать свое единство и применять его на практике. В этом случае, заявил он, никакая сила не сможет им противостоять.

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщил министр здравоохранения Ливана Фирас Абьяд, в результате серии взрывов пейджеров в стране погибли 25 человек и 608 получили ранения. Предполагается, что данная диверсия была организована израильскими спецслужбами и направлена против представителей шиитского движения «Хизбалла».