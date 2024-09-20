Серийный выпуск беспилотников будут вести на базе специальных центров

Президент России Владимир Путин во время посещения площадки ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге.

Путин: серийный выпуск беспилотников будут вести на базе 48 специальных центров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Работа по проектированию, испытанию и серийному выпуску беспилотников будет вестись на базе специальных центров, таких площадок до 2030 года планируется создать 48, заявил президент России Владимир Путин.

"Работа по проектированию, испытанию и серийному выпуску беспилотников будет вестись на базе особых научно-производственных центров, до 2030 года в разных регионах планируется создать 48 таких площадок", - сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.