Президент России Владимир Путин во время посещения площадки ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге.

Путин призвал искать средства поражения беспилотников, чтобы защищать объекты

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно искать средства поражения беспилотников, это позволит защитить военные и гражданские объекты.

"Одновременно с развитием беспилотников нужно искать действительно средства их радио-электронного и огневого поражения. Это позволит сохранить жизни наших военнослужащих, мирных людей, более надёжно защитить военную технику и гражданскую инфраструктуру, критически важные объекты", - сказал Путин в ходе заседания военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.