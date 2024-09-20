ФРГ поставила Украине еще 22 танка Leopard 1A5 и 3 самоходки Gepard

В процессе подготовки к поставке находятся 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000

БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Германия спустя месяц обновила перечень переданных Киеву вооружений, в него вошли в том числе 22 танка Leopard 1A5 с запчастями, 3 зенитных самоходных установки (ЗСУ) Gepard, беспилотники. Это следует из списка военной помощи Вооруженным силам Украины, опубликованного на сайте правительства ФРГ.

Новый пакет включает в себя, помимо танков и ЗСУ, 61 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 22 бронемашины MRAP, 5 многоцелевых гусеничных вездеходов, 30 беспилотников Vector, 20 RQ-35 Heidrun, 12 Songbird, 20 надводных беспилотников, 6 дронов Hornet XR, 2 мостоукладчика Biber, 6 бронемашин для разминирования Wisent 1, инженерный танк Dachs, тягач, 2 радара для наблюдения за воздушным пространством TRML-4D, 16 наземных радаров, 2 системы защиты для вертолетов, 2 пограничные машины. Кроме того, в списке 112 грузовиков, 8 заправочных машин Zetros, 10 пулеметов MG3, 1 млн патронов для ручного оружия.

В процессе подготовки к поставке находятся 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

В четверг агентство DPA сообщило о планах властей ФРГ выделить краткосрочную дополнительную военную помощь Киеву в размере €397 млн.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия выделит €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции.