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ТАСС

Путин поставил задачу по полному закрытию потребностей ВС РФ в беспилотниках

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Оператор БПЛА во время тактико-специальных учений
Оператор БПЛА во время тактико-специальных учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Президент отметил, что "кто быстрее реагирует на эти требования на поле боя, тот и побеждает"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поставил задачу полностью закрыть потребности Вооруженных сил РФ в беспилотниках.

"Нам нужно полностью закрыть потребности вооруженных сил [в беспилотной технике], а для этого последовательно наращивать производство беспилотной техники, повышать ее тактико-технические характеристики, в том числе активно внедряя элементы искусственного интеллекта, постоянно модернизировать с учетом боевого опыта", - указал глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии.

По его словам, "чуть ли не каждую неделю происходит определенное обновление". "Кто быстрее реагирует на эти требования на поле боя, тот и побеждает", - подчеркнул Путин.

Он сообщил, что в повестке нынешнего совещания - "комплекс вопросов, связанных с развитием беспилотных авиационных систем специального назначения". "Тема важная и востребованная. Во всем мире теперь это всем стало понятно. Напрямую связана с обеспечением безопасности страны", - заметил президент. Глава государства подчеркнул, что "беспилотники различных классов уже стали неотъемлемым элементом современных боевых действий", а "эффективность многоцелевого использования беспилотных систем на поле боя подтвердилась в ходе специальной военной операции".

Путин рассказал, что на предприятии "Специальный технологический центр" посмотрел "разрабатываемые и выпускаемые отечественной промышленностью современные беспилотные авиасистемы с целевыми нагрузками и специальным программным обеспечением, включая технологии искусственного интеллекта, а также другие образцы вооружений и техники". "В их производстве используются передовые технологии и новые инженерные решения, благодаря которым наши части получают преимущество на поле боя", - отметил президент, добавив, что "в том же направлении работают и многие другие организации ВПК, чья продукция также хорошо зарекомендовала себя в ходе специальной военной операции".

"Хочу сказать большое спасибо руководителям и сотрудникам предприятий за качественную и надежную технику", - обратился глава государства к представителям отрасли. 

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