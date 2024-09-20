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ТАСС

На выставке вооружений в ЮАР отметили повышенное внимание к экспозиции РФ

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Пистолет-пулемет ППК-20
Пистолет-пулемет ППК-20.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Россия представила на мероприятии более 250 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения

ЦЕНТУРИОН /ЮАР/, 19 сентября. /ТАСС/. Российская экспозиция находится в центре внимания на проходящей в ЮАР выставке вооружений и авиационной техники Africa Aerospace and Defence 2024 (AAD 2024). Об этом заявили ТАСС ее организаторы, в число которых входит Министерство обороны и по делам ветеранов ЮАР.

"Мы рады, что Россия принимает участие в выставке, она представлена компанией "Рособоронэкспорт", экспозиция находится в центре внимания", - отметил собеседник агентства. Российская экспозиция расположена в самом центре престижного Первого павильона выставки рядом с площадкой Минобороны ЮАР. Единая российская экспозиция организована "Рособоронэкспортом". Она включает более 250 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения.

Касаясь участия России в AAD 2024, генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сказал, что в том числе благодаря активному участию в выставках растет присутствие спецэкспортера в Африке. "Мы помогаем своим партнерам в регионе укреплять обороноспособность и суверенитет, адекватно отвечать на современные угрозы безопасности, связанные с организованной преступностью и терроризмом. Кроме того, совместные проекты и трансфер российских технологий дают стимул развитию промышленности африканских стран", - приводит его слова пресс-служба российской компании.

Второй день работы выставки совпал с отмечаемым в России 19 сентября Днем оружейника. Во многом он стал возможен благодаря усилиям Михаила Калашникова, создателя легендарного автомата АК-47. Нынешняя экспозиция РФ в Центурионе включает продукцию концерна "Калашников".

"Мы привезли на выставку новейшее стрелковое оружие, в частности автоматы Калашникова нового поколения, - сообщил ТАСС представитель "Рособоронэкспорта". - Автоматы полностью соответствуют современным требованиям, могут оснащаться различными прицельными приспособлениями и различными стрелковыми аксессуарами. Одна из новинок, представленных на AAD 2024, - пистолет-пулемет ППК-20".

AAD 2024 является крупнейшей выставкой вооружений и авиационной техники в Африке и 6-й по величине в мире. Она начала работу 18 сентября на территории базы ВВС Waterkloof в городе Центурион в 16 км к юго-западу от столицы страны Претории. В работе выставки участвуют более 300 компаний из 24 стран мира. Выставка завершит работу 20 сентября. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
ЮАР
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
РОЭ
Персоны
Калашников Михаил
Михеев Александр
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