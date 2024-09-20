BAE Systems модернизирует торпеду "Стинг Рэй"

ЦАМТО, 19 сентября. Британская компания BAE Systems 13 сентября объявила о подписании с Минобороны Великобритании контракта на выполнение работ по модернизации автономной легкой торпеды "Стинг Рэй" для ВМС страны.

Стоимость заказа составляет 60 млн. фунтов стерлингов (78,4 млн. долл.). Контракт был подписан в конце июня этого года, но информация о нем опубликована только сейчас.

В рамках контракта специалисты компании в течение четырехлетнего этапа оценки выполнят проектирование и разработку модернизированной версии торпеды "Стинг Рэй" Mod.1, включая изготовление опытных образцов и испытания в воде. Модернизация будет предусматривать интеграцию новых технологий, включая дополнительные возможности развертывания, что обеспечит гарантированное применение торпеды для противодействия существующим и перспективным угрозам.

По оценке BAE Systems, торпеда "Стинг Рэй" является важным средством противолодочной борьбы. Боеприпас состоит на вооружении вертолетов "Мерлин" HM2 и "Уайлдкэт" HMA2, фрегатов класса "Тип-23" и интегрируется на борт самолета БПА P-8A "Посейдон".

Проводимая BAE Systems (разработчик "Стинг Рэй") модернизация важна в контексте стратегических планов ВС Великобритании в сфере обороны от подводных лодок и является важным шагом в развитии возможностей компании на десятилетия вперед. Как предполагается, работы будут сосредоточены на повышении поражающей способности, снижении затрат на эксплуатацию, упрощении интеграции на различные платформы, предотвращении устаревания и повышении устойчивости цепочки поставщиков комплектующих.

Новый контракт поддержит более 80 высококвалифицированных рабочих мест на предприятии BAE Systems Maritime Services в Портсмуте, а также около 20 рабочих мест на площадке BAE Systems в Хилленде (графство Файф).