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ТАСС

В Турции назвали антироссийские санкции предметом будущих переговоров по Украине

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Хакан ФИДАН
Хакан ФИДАН.
Источник изображения: invoen.ru

Глава МИД республики Хакан Фидан считает, что без решения в отношении санкций весь конфликт или увеличится, или заморозится

АНКАРА, 19 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что весь объем введенных Западом против России санкций станет предметом обсуждения на будущих переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью агентству Anadolu.

"Думаю, что диалог и переговорный процесс могут начаться после президентских выборов в США. За три года войны в целом у сторон сформировалась картина того, чего они могут достичь, а чего не могут [на фронте]. Важной составляющей этой войны являются санкции Запада против России. Они, конечно, будут внесены в повестку дня в формате одного большого пакета [предложений]. И мы увидим, как будет идти обсуждение. Если не удастся прийти к решению, то весь конфликт или увеличится по масштабам, или же заморозится", - считает Фидан. Он полагает, что в случае заморозки линии фронта останутся фиксированными, а стороны не смогут предпринимать никаких действий по отношению друг к другу.

Как отметил министр, "сейчас и рынки, их стратеги, и механизмы безопасности все еще рефлекторно воспринимают продолжающуюся войну как временную". "Но мы видим, что в ближайшие месяцы это все может обернуться критическими и постоянными последствиями. Потому что, когда мы делаем расчеты на стабильную перспективу, нам для этого оказывается необходимо принять серьезные политические решения и понести огромные финансовые затраты. А при неожиданном развитии событий вложенные ресурсы окажутся потраченными впустую", - сказал Фидан. В этом контексте, по его словам, участники международной системы чувствуют неопределенность, поскольку не могут гарантировать предсказуемое развитие ситуации в украинском конфликте.

Глава МИД также отметил, что есть страны, которые "не видят ничего плохого в продолжении войны, исходя из собственных геополитических интересов", и те, кто получают от этого выгоду. Турцию же, по его словам, волнует, что "формат войны с точки зрения применяемого типа вооружения может измениться".

"Турция продолжает демонстрировать политическую волю к посредничеству, это приоритет номер один для нашего президента. На практике по этому вопросу многое было сделано, проведены качественные переговоры посредством дипломатии разведок по вопросам энергетики, продовольственной безопасности. Не всегда и не во всем стороны полностью согласны, но работа продолжается", - сказал Фидан. 

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