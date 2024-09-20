Путин прибыл на предприятие по производству беспилотников «СТЦ» в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин 19 сентября в ходе поездки в Санкт-Петербург прибыл на предприятие по производству беспилотников ООО «Специальный технологический центр» («СТЦ»).

Глава государства осмотрит выставку образцов робототехнических комплексов, цех производства антенн, а также образцы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Планами посетить одно из оборонных предприятий российский лидер поделился накануне, в ходе совещания по развитию Вооруженных сил (ВС) в условиях спецоперации. Он также напомнил о предстоящем заседании Военно-промышленной комиссии.

«Специальный технологический центр» был основан в 2001 году. Предприятие является одним из ведущих в стране по производству комплексов автоматизированного радиомониторинга, БПЛА, а также систем связи. СТЦ является производителем дронов семейства «Орлан». С 2021 года на предприятии ведется разработка малых космических аппаратов типа CubeSat, функционирует собственный центр управления полетами. В 2024–2025 годах планируется запуск более 10 спутников.

В середине августа вооружение и военная техника, зарекомендовавшие себя в зоне СВО, были продемонстрированы министру обороны РФ Андрею Белоусову на экспозиции военно-технического форума «Армия-2024». В числе прочего Белоусов осмотрел ударные и разведывательные беспилотники, средства противовоздушной обороны (ПВО) большой, средней и малой дальности и другие перспективные образцы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.