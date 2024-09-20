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Военное обозрение

Китай показал разрушение корабля-мишени в результате удара ракетой YJ-12B

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Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых показано разрушение корабля-мишени, находящегося в открытом море, в результате нанесения удара ПКР YJ-12B, запущенной с берегового мобильного комплекса.

Источник изображения: topwar.ru

Хотя место проведения испытаний не указывается, западные обозреватели предполагают, что они проходили у побережья материковой части Китая и являются сигналом о высокой боевой готовности НОАК, особенно в разрезе тайваньского вопроса.

Источник изображения: topwar.ru

Азиатский гигант обладает достаточными возможностями для поражения целей на больших дистанциях

- отмечается в западной прессе.

Сверхзвуковая крылатая ракета YJ-12B способна преодолеть расстояние около 500 км. Скорость её полета составляет от 2 до 3 Махов. Наведение осуществляется через ИНС с поддержкой GPS. КВО – 5-7 метров. В этой многоступенчатой ракете используется твердотопливный и жидкостный ПВРД. Она поступила на вооружение в 2015 году.

Источник изображения: topwar.ru

YJ-12B была создана на базе YJ-12 – ПКР воздушного базирования, которую Китай использует со своих стратегических бомбардировщиков средней дальности H-6K. Она имеет дальность действия 400 км и может развивать скорость до 3 Махов, будучи способной совершать маневры уклонения перед поражением своей цели.

КНР начала разработку YJ-12 в 1990-х годах и развертывала её на бомбардировщиках, начиная с 2000-х годов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Xian H-6
Проекты
GPS
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