Путину показали образцы беспилотников на оборонном предприятии в Петербурге

Путин осмотрел образцы беспилотников на площадке "СТЦ" в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин осмотрел образцы беспилотных летательных аппаратов на площадке оборонного предприятия "Специальный технологический центр" ("СТЦ"), сообщил корреспондент РИА Новости.

Глава государства осмотрел выставку образцов робототехнических комплексов. Президенту, в частности, продемонстрировали гусеничные платформы, дроны-камикадзе, разведывательные комплексы с беспилотным летательным аппаратом, образец барражирущего боеприпаса.

Президент России Владимир Путин во время посещения площадки ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Вместе с Путиным в осмотре образцов вооружения участвовали министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Алексей Дюмин.

О планах посетить одно из оборонных предприятий президент рассказал накануне во время совещания по развитию Вооруженных сил в условиях спецоперации. Глава государства также упомянул о предстоящем заседании Военно-промышленной комиссии.

"Специальный технологический центр" производит беспилотники семейства "Орлан". С 2021 года ведется разработка малых космических аппаратов типа CubeSat и целевых нагрузок к ним, сформирован собственный центр управления полетами. В 2024-2025 годах планируется запуск более десяти спутников.

Заказчики предприятия — российские федеральные и силовые структуры, а разработки центра подтвердили свою эффективность не только во время испытаний на полигонах Минобороны, но и в условиях реальных боевых действий, в том числе в зоне СВО.