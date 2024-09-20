Войти
РИА Новости

Путину показали образцы беспилотников на оборонном предприятии в Петербурге

388
0
0

Путин осмотрел образцы беспилотников на площадке "СТЦ" в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин осмотрел образцы беспилотных летательных аппаратов на площадке оборонного предприятия "Специальный технологический центр" ("СТЦ"), сообщил корреспондент РИА Новости.

Глава государства осмотрел выставку образцов робототехнических комплексов. Президенту, в частности, продемонстрировали гусеничные платформы, дроны-камикадзе, разведывательные комплексы с беспилотным летательным аппаратом, образец барражирущего боеприпаса.

Президент России Владимир Путин во время посещения площадки ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге

Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Вместе с Путиным в осмотре образцов вооружения участвовали министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Алексей Дюмин.

О планах посетить одно из оборонных предприятий президент рассказал накануне во время совещания по развитию Вооруженных сил в условиях спецоперации. Глава государства также упомянул о предстоящем заседании Военно-промышленной комиссии.

"Специальный технологический центр" производит беспилотники семейства "Орлан". С 2021 года ведется разработка малых космических аппаратов типа CubeSat и целевых нагрузок к ним, сформирован собственный центр управления полетами. В 2024-2025 годах планируется запуск более десяти спутников.

Заказчики предприятия — российские федеральные и силовые структуры, а разработки центра подтвердили свою эффективность не только во время испытаний на полигонах Минобороны, но и в условиях реальных боевых действий, в том числе в зоне СВО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВПК РФ
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 13:44
  • 4
Названы сроки поставки первых самолётов ЛМС-901 «Байкал», разработанных для замены Ан-2 «Кукурузник»
  • 20.09 12:51
  • 1
Россия нарастила выпуск особо востребованных вооружений, заявил Путин
  • 20.09 12:17
  • 1
Москва в долгу перед Пекином в составе антизападной оси, считает глава НАТО (The Times, Великобритания)
  • 20.09 11:23
  • 4833
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.09 10:58
  • 5
Путин: опыт СВО всесторонне изучают в КБ и НИИ для повышения боевой мощи армии
  • 20.09 06:27
  • 1
Радиоэлектронные помехи и «борозда» между облаками: испанский обозреватель обратил внимание на «странности» в полёте истребителя F-35
  • 19.09 22:25
  • 1
ВВС Бразилии рассматривают индийский LCA "Теджас" в качестве кандидата на замену парка F-5 "Тайгер-2"
  • 19.09 22:15
  • 594
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.09 16:10
  • 1
Космонавт Кононенко подвел итоги пятой в карьере экспедиции
  • 19.09 15:45
  • 0
Нападение на Беларусь станет началом третьей мировой войны. Видео
  • 19.09 15:24
  • 0
Стальные войска – в авангарде страны!
  • 19.09 11:42
  • 1
Польская танковая дивизия на Украине. В США придумали план, как договориться с Россией (Forsal, Польша)
  • 19.09 06:58
  • 1
НАТО планирует создание нового центра управления воздушными операциями для контроля Арктики
  • 19.09 06:47
  • 1
Индия закупит сотни двигателей для Су-30МКИ
  • 19.09 06:32
  • 1
Путин: ВС РФ нужны высококвалифицированные военные для работы с новыми вооружениями