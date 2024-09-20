На военные катера начали устанавливать модернизированные боевые модули

Модернизированные модули "Нарвал" начали устанавливать на военные катера

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Специалисты предприятия "Электромашина" в предельно сжатые сроки изготовили более защищенные боевые модули "Нарвал" и начали устанавливать их на военные катера, сообщили в пресс-службе "Уралвагонзавода" (входит в "Ростех").

"Специалисты нашей "Электромашины" завершают работы по вооружению очередного боевого катера перспективным модулем "Нарвал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перспективный боевой модуль в рамках госконтракта был разработан по новым техническим требованиям. От базового он отличается прицелом с новыми матрицами с более высоким разрешением, усовершенствованным блоком управления и модернизированным вычислительным модулем. Кроме того, сам корпус стал более защищенным, отметили в пресс-службе.

"Боевые модули были изготовлены в предельно сжатые сроки. Производство специзделий велось как на серийной, так и на опытной площадке "Электромашины", а отладка и настройка шла практически в трехсменном режиме в специализированной лаборатории", - добавили на УВЗ.

Как рассказали на предприятии, в Севастополе специалисты конструкторской, технологической и сервисной служб "Электромашины" смонтировали боевые модули "Нарвал" на военные катера. Затем обновлённая техника успешно прошла приемочные испытания.

Новый корабельный гиростабилизированный дистанционно управляемый боевой модуль (БМ) "Нарвал" предназначен для борьбы с морскими и воздушными дронами, изделие было впервые представлено на форуме "Армия-2023".

"Нарвал" несет пулемет "Корд" калибра 12,7 миллиметра. Также модуль оснащен автоматом сопровождения цели, а для компенсации качки при волнении моря и стрельбе в движении БМ получил трехплоскостную гидростабилизацию прицельного комплекса и пулемета. В состав прицельного комплекса входит тепловизор, дневная камера и лазерный дальномер. Дополнительно можно установить метеостанцию, комплекс кругового обзора, средства обороны от высокоточного оружия и радар с дальностью обнаружения до 600 метров.