ЕП призвал снять ограничения на удары по РФ западным вооружением

Согласно резолюции Европарламента, такие ограничения мешают Киеву "в полной мере осуществлять право на самооборону"

ПАРИЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) проголосовали за отмену ограничений на удары западным оружием по территории России. Соответствующий призыв содержится в резолюции, одобренной на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

Резолюции Европарламента не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер, но используются в ЕС для продвижения и распространения конкретных политических позиций.

"Призываем государства - члены [ЕС] немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружений, поставляемых Украине, против военных целей на российской территории", - говорится в проекте резолюции. Утверждается, что такие ограничения мешают Киеву "в полной мере осуществлять право на самооборону". В тексте содержится призыв нарастить поставки вооружений и включить в них германские дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее подтвердил свой отказ от поставки Taurus Украине на том основании, что это повлечет за собой "серьезный риск эскалации".

Кроме того, странам ЕС и союзникам по НАТО предлагается "коллективно и индивидуально взять на себя обязательство оказывать Украине военную поддержку в размере не менее 0,25% своего ВВП ежегодно". В резолюции содержится призыв к созданию военных производств на Украине и в дальнейшем - к интеграции ВПК этой страны в оборонную и промышленную базу ЕС. Отдельно говорится о необходимости "оказать давление на Венгрию" с целью добиться от Будапешта согласия предоставить Украине более $7,1 млрд (€6,5 млрд) в качестве срочной военной помощи из фонда ЕС.

Авторы резолюции также выступают за скорейшее предоставление Украине кредита в размере $50 млрд, который бы был обеспечен доходами от замороженных в западных банках российских активов. Они при этом выступают за "адаптацию санкционного законодательства", чтобы создать "надежный правовой режим", который бы позволял конфисковать российские активы, а также пресечь обход европейских санкций. Для улучшения работы санкций предлагается запретить импорт российского зерна, удобрений, различного сырья, включая алюминий, стальную продукцию, уран, титан, никель, древесину и изделия из нее, а также газа и нефти, отказавшись и от их реэкспорта. Также ЕП призывает ввести санкции против российской ядерной энергетики.

В резолюции утверждается, что конечной целью является достижение справедливого и прочного мира на Украине на условиях Киева. При этом европарламентарии призывают страны ЕС не сокращать финансовую помощь и готовиться "на протяжении многих лет" поставлять на Украину гуманитарную помощь.