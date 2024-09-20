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ТАСС

Crew Dragon с космонавтом Горбуновым отправится к МКС 26 сентября

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Корабль Crew Dragon компании SpaceX
Корабль Crew Dragon компании SpaceX.
Источник изображения: © AP Photo/ Chris O'Meara

Запуск ранее планировался на 25 сентября

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Запуск космического корабля Crew Dragon, в экипаж которого вошел российский космонавт Александр Горбунов, перенесен на сутки, он состоится 26 сентября. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

"Как сообщило NASA, старт к Международной космической станции американского корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9, в состав которого входят космонавт госкорпорации "Роскосмос" Александр Горбунов и астронавт NASA Ник Хейг, перенесен с 25 на 26 сентября", - отметили в Роскосмосе.

Несмотря на то, что в корабле есть место для четырех членов экипажа, в рамках этого запуска Горбунов и Хейг отправятся на орбиту вдвоем. Два свободных места во время спуска на Землю займут астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор, прибывшие на МКС на корабле Boeing Starliner в июне.

Роскосмос и NASA осуществляют перекрестные полеты по программе Международной космической станции. Так, некоторые американские астронавты летают на МКС на кораблях "Союз", а некоторые космонавты РФ - на американских кораблях Crew Dragon. В 2023 году Роскосмос сообщил, что стороны планируют продолжить перекрестные полеты до 2025 года включительно.

Как рассказал ТАСС в начале сентября руководитель пилотируемой программы NASA Кен Бауэрсокс, российское и американское ведомства сейчас работают над очередным продлением программы перекрестных полетов к МКС. Позднее в рамках пресс-брифинга эту информацию подтвердил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

О ситуации с кораблем Starliner

Корабль Boeing Starliner был запущен корпорацией Boeing 5 июня - это стало для него первым пилотируемым запуском. На борту корабля находились астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Первоначально планировалось, что они пробудут на МКС 8 дней и вернутся 14 июня. Позднее из-за неисправности корабля, связанной с отказом нескольких маневровых двигателей при стыковке, сроки возвращения были сдвинуты сначала на 26 июня, а затем на неопределенный срок. В итоге NASA приняло решение вернуть астронавтов на Землю в феврале 2025 года на корабле Crew Dragon, а корабль спустить в беспилотном режиме - он приземлился в ночь на 7 сентября. 

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