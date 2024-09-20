InfoBRICS: ВСУ потеряли две трети поставленных им американских танков

Две трети поставленных Украине американских танков Abrams уже уничтожены, ВСУ пытаются уберечь оставшиеся, пишет infoBRICS. Западные вооружения не помогли Украине переломить ход боевых действий.

Ахмед Адель

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стараются не применять танки, поставляемые странами НАТО, опасаясь их уничтожения или захвата, отмечает газета The Wall Street Journal. Между тем, Соединенные Штаты в конце сентября могут утратить возможность оперативно передать Киеву помощь в размере 5,8 миллиарда долларов, если конгресс не продлит полномочия Пентагона на использование ресурсов в рамках программы PDA (Presidential Drawdown Authority). Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на американских чиновников.

"Когда-то танки были королями на поле боя. Однако распространение беспилотников в конфликте на Украине означает, что большие, шумные машины можно обнаружить и уничтожить в течение нескольких минут. Это привело к тому, что десятки передовых западных танков использовались лишь в редких случаях на поле боя, для которого они были предназначены, в то время как другие были повреждены, уничтожены или захвачены", – пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, западные танки стоят за много километров от линии боестолкновения, поскольку велик риск, что российская армия их уничтожит.

Генерал Джеймс Рейни, отвечающий за проекты модернизации американской армии, заявил, что бронетанковые подразделения США нуждаются в срочном обновлении.

"В ближайшей перспективе нам абсолютно необходимо срочно внести некоторые коррективы, чтобы сохранить живучесть наших бронетанковых формирований", – признался Рейни.

Издание Military Watch Magazine выяснило, что за полгода ВСУ потеряли примерно 20 американских танков M1A1 Abrams из 31 поставленного.

"С учетом последней потери общее количество потерянных танков M1A1 Abrams на Украине приблизилось к 20 из 31 поставленного, причем все потери произошли за последние полгода. Согласно неподтвержденным сообщениям, последнее по времени уничтожение танка Abrams было осуществлено с помощью переносного противотанкового ракетного комплекса, вероятнее всего, семейства "Корнет". Это уничтожение выделяется среди других недавних потерь, которые были достигнуты ударами беспилотников или высокоточной артиллерией", – сообщает журнал.

Ранее издание Forbes писало, что у Киева нет достаточного количества современной военной техники для формирования новых бригад, которые должны прийти на смену находящимся на фронте подразделениям ВСУ в рамках ротации.

"Как выяснилось на практике, этим бригадам катастрофически не хватает современного вооружения. И это может стать серьезной проблемой для ВСУ, поскольку новые, но плохо вооруженные бригады придут на смену старым, но технически лучше оснащенным, которые наконец-то отведут с линии соприкосновения – в некоторых случаях после полутора лет непрерывных боев", – говорится в статье Forbes.

Кремль, в свою очередь, неоднократно заявлял, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, осуществляя поставки оружия и подготовку военных кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

Со своей стороны, Соединенные Штаты могут сократить поставки вооружения на Украину, поскольку республиканцам и демократам в конгрессе нужно до 30 сентября прийти к соглашению по новому проекту бюджета, иначе федеральное правительство может приостановить работу уже в начале октября – произойдет "шатдаун".

"Возможность использования 5,8 миллиарда долларов в рамках президентской программы передачи вооружений (PDA) истекает", – говорится в сообщении АР. Однако чиновники, на которых ссылается агентство, выразили надежду, что полномочия государственных ведомств по финансированию их программ будут продлены законодателями еще на год.

"Задержки с выделением 61 миллиарда долларов для Украины в начале этого года привели к тяжелой ситуации на поле боя, поскольку ВСУ испытали нехватку боеприпасов. В итоге российские войска смогли добиться успехов. Чиновники обвиняют конгресс, находящийся в тупике вот уже несколько месяцев, в том, что Россия смогла занять новые территории", – сказано в сообщении.

Однако даже если финансирование будет одобрено и Украина получит новый транш военной помощи, это не повлияет на исход конфликта. О танках M1A1 Abrams говорили, что их поставки знаменуют собой "переломный момент", что они имеют заметное преимущество перед российскими танками Т-90М, но эти ожидания не оправдались. Та же история – с истребителями F-16 и бронемашинами Stryker, и многими другими видами вооружений, которые не смогли остановить продвижение российской армии.

Поскольку западное оружие, включая танки, не принесло ожидаемого результата, 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что провел переговоры со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу ударов в глубине территории России. Многие эксперты предупреждают, что прямое столкновение между Россией и НАТО, обладающими ядерным оружием, будет иметь непредсказуемые последствия для всего мира.

Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что применение ВСУ западных вооружений большой дальности для ударов по России "будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией". Прямое участие НАТО, подчеркнул российский лидер, меняет саму суть конфликта.

Хотя применение ВСУ дальнобойного оружия для ударов по России, безусловно, изменит характер противостояния, как уже подчеркивалось, это лишь указывает на то, в каком отчаянном положении находится киевский режим. Однако, несмотря на это очевидное отчаяние, до сих пор нет никаких признаков того, что Зеленский готов начать мирные переговоры с Россией.