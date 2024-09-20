«Заинтересована в укреплении оборонных связей с Африкой»: Россия показала экспортную военную продукцию

Источник изображения: topwar.ru

На площадке выставки Africa Aerospace and Defence, проходящей в настоящее время в ЮАР, Россия представила широкий ассортимент экспортной продукции военного назначения.

Как указывается в издании Military Africa, «Рособоронэкспорт» демонстрирует свыше 250 изделий.

Среди ключевых моделей бронеавтомобилей фигурируют такие машины как «Тайфун-К», ЗА-СпН «Титан», 3-СТС «Ахмат», «Спартак» и «Тигр». Представлен прошедший импортозамещение БА медицинской эвакуации «Линза».

Впервые в Африке показаны передовые системы защиты бронетехники.

Изюминкой выставки стал камуфляж «Накидка», который значительно снижает тепловую и радиолокационную заметность машин. Это средство маскировки, наряду с дополнительными комплектами решетчатой брони и ДЗ, направлено на повышение живучести танков и легкой бронетехники

- отмечается в издании.

Представлен КАЗ «Реликт», обеспечивающий ОБТ Т-72/90 усиленной защитой от кумулятивных тандемных боеприпасов и бронебойных снарядов. Кроме того, показана система СПМЗ-2Э, способная изменять магнитную сигнатуру техники, чтобы избежать срабатывания противотанковых мин.

Демонстрируется авиация, в том числе УБС Як-130М – модернизированная версия, разработанная в 2024 году, которая оснащена БРЛС-130М, оптико-лазерной станцией СОЛТ-130K; бортовым комплексом обороны «Президент-С», системой передачи данных КСС-130.

Источник изображения: topwar.ru

Як-130М сочетает в себе передовые технологии, расширенные боевые возможности и адаптивность, что делает его отличным выбором как для выполнения учебных, так и боевых задач

- говорится в издании.

В части беспилотников демонстрируются разведывательно-ударный БПЛА «Орион-Э», «шпионы» «Орлан-10Э» и «Орлан-30», многофункциональный С-350 «Скат» и барражирующий боеприпас «Куб-Э».

Производитель расширил ассортимент боеприпасов, устанавливаемых на «Куб», что привело к появлению модернизированных, более мощных версий БПЛА

- указывается в издании.

Россия предлагает своим африканским партнерам создание сервисных центров и промышленной базы для производства беспилотников и совместные НИОКР для разработки новых аппаратов.

Среди стрелкового оружия на выставке демонстрируются автоматы АК-200, АК-15, АК-308 и АК-19, пистолеты МПЛ, МПЛ-1, ПЛК, «Викинг» и пистолет-пулемет ППК-20.

Значительное присутствие России на выставке отражает ее стратегическую заинтересованность в укреплении оборонных связей со странами Африки. С помощью передовых технологий и совместных проектов она стремится поддержать обороноспособность континента и его промышленный рост

- отмечается в издании.