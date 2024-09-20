«Заинтересована в укреплении оборонных связей с Африкой»: Россия показала экспортную военную продукцию

Источник изображения: topwar.ru
На площадке выставки Africa Aerospace and Defence, проходящей в настоящее время в ЮАР, Россия представила широкий ассортимент экспортной продукции военного назначения.
Как указывается в издании Military Africa, «Рособоронэкспорт» демонстрирует свыше 250 изделий.
Среди ключевых моделей бронеавтомобилей фигурируют такие машины как «Тайфун-К», ЗА-СпН «Титан», 3-СТС «Ахмат», «Спартак» и «Тигр». Представлен прошедший импортозамещение БА медицинской эвакуации «Линза».
Впервые в Африке показаны передовые системы защиты бронетехники.
- отмечается в издании.
Представлен КАЗ «Реликт», обеспечивающий ОБТ Т-72/90 усиленной защитой от кумулятивных тандемных боеприпасов и бронебойных снарядов. Кроме того, показана система СПМЗ-2Э, способная изменять магнитную сигнатуру техники, чтобы избежать срабатывания противотанковых мин.
Демонстрируется авиация, в том числе УБС Як-130М – модернизированная версия, разработанная в 2024 году, которая оснащена БРЛС-130М, оптико-лазерной станцией СОЛТ-130K; бортовым комплексом обороны «Президент-С», системой передачи данных КСС-130.
Источник изображения: topwar.ru
- говорится в издании.
В части беспилотников демонстрируются разведывательно-ударный БПЛА «Орион-Э», «шпионы» «Орлан-10Э» и «Орлан-30», многофункциональный С-350 «Скат» и барражирующий боеприпас «Куб-Э».
- указывается в издании.
Россия предлагает своим африканским партнерам создание сервисных центров и промышленной базы для производства беспилотников и совместные НИОКР для разработки новых аппаратов.
Среди стрелкового оружия на выставке демонстрируются автоматы АК-200, АК-15, АК-308 и АК-19, пистолеты МПЛ, МПЛ-1, ПЛК, «Викинг» и пистолет-пулемет ППК-20.
- отмечается в издании.