Столтенберг: удары дальнобойными ракетами по России не станут “красной линией”

Уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг предупреждение Путина о том, что удары дальнобойными ракетами станут “красной линией”, которая приведет НАТО в состояние войны с Россией, пишет The Times. По его мнению, даже такая эскалация не делает Запад стороной конфликта. Впрочем, это решать Путину, а не Столтенбергу.

Президент Путин сплотил авторитарную ось в составе Китая, Ирана и Северной Кореи вокруг своей спецоперации на Украине, но при этом Москва оказалась в долгу перед Пекином, заявил генеральный секретарь НАТО The Times.

“Россия отдает свое будущее в залог Пекину и, разумеется, ничего не получит бесплатно”, — объяснил Йенс Столтенберг, который покидает свой пост в октябре после десяти лет работы в этой должности.

В интервью "Таймс" он предупредил, что после ввода российских войск на Украину в 2022 году Пекин, Москва, Тегеран и режим Ким Чен Ына в Северной Корее выступают “все более и более сплоченно”.

Во главе этого альянса стоит президент Си, а Китай — “решающий пособник” Путина, сказал Столтенберг. 65-летний экс-премьер Норвегии добавил, что поддержка России со стороны четырех держав продолжает усиливаться.

“Мы видим, как авторитарные державы все больше сближаются, — сказал он. — Мы ясно видим это на примере российской спецоперации, где все они оказывают значительную взаимную поддержку”.

На брифинге в июле начальник генерального штаба британской армии генерал сэр Роли Уокер предупредил, что у Великобритании и ее союзников есть три года на подготовку к войне против, как он выразился, “оси потрясений”.

Западные чиновники опасаются, что, снабдив изолированного западными санкциями Путина ключевыми военными узлами и комплектующими, Пекин получил взамен технологии, необходимые для военного господства.

Незадолго до того, как Столтенберг подтвердил, что Москва поделилась с Китаем своим ноу-хау, официальные лица в Вашингтоне заявили, что Россия помогает Пекину с передовыми подводными лодками, ракетами и технологиями малозаметности (заявить можно все, что угодно, но подобные заявления требуют доказательств, которые не приведены. — Прим. ИноСМИ).

“Китай — решающий пособник российской спецоперации на Украине. Китай поддерживает военную экономику России и поставляет комплектующие, микроэлектронику и микропроцессоры, которые Россия использует для производства ракет и бомб, которые она затем использует на Украине”, — сказал он (и опять голословные утверждения вместо доказательств и фактов. Доверия такие слова не вызывают. — Прим. ИноСМИ ).

Крупнейшие армии мира (численность в миллионах человек)

Китай 2,04

Россия 1,1 (1,5)

Индия 1,48

США 1,33

Северная Корея 1,28

НАТО 3,42

Он добавил: “Россия отдает свое будущее в залог Пекину и, разумеется, ничего не получит бесплатно. Но я не могу вдаваться в подробности того, какими технологиями Россия делится с Китаем”, — подчеркнул Столтенберг.

При этом Пекин воздержался от поставки России обычных вооружений напрямую. Британская внешняя разведка МИ-6 и ее американский аналог ЦРУ считают подъем Китая главным геополитическим вызовом века.

Тем временем Путин расширяет свои военные усилия. На этой неделе Кремль заявил, что Россия увеличивает численность армии на 180 000 солдат и доведет ее до полутора миллионов человек.

По данным Международного института стратегических исследований, этот шаг позволит России обогнать армию США и Индии и стать второй по величине в мире после Китая, где насчитывается чуть более двух миллионов действующих военнослужащих.

Столтенберг не пожелал подробно обсуждать донесения разведки НАТО, однако другие западные чиновники отметили, что Россия помогает Китаю разрабатывать атомные подводные лодки с баллистическими ракетами типа 096, предоставляя ноу-хау по технологии малозаметности, затрудняющие обнаружение.

На прошлой неделе в Японском море завершились шестидневные совместные учения Китая и России. “Они сотрудничают все теснее, — сказал Столтенберг. – Мы видим, как Россия и Китай проводят совместные учения, а также морские и воздушные патрули”.

В этом месяце "Таймс" сообщила, что Россия получила партию из более чем 200 баллистических ракет из Ирана, которые прибыли в порт на Каспийском море ("сообщить" можно все, что угодно, но опять никаких доказательств и реальных фактов. Во всяком случае эта информация не подтверждена Министерством обороны России. – Прим. ИноСМИ). “Иран предоставил России баллистические ракеты. Разумеется, есть риск, что они предоставят еще больше”, — сказал Столтенберг (где фактические данные? Кто их может объективно подтвердить? – Прим. ИноСМИ ).

“Россия получает их не бесплатно. Мы обеспокоены тем, что Россия также может поделиться технологиями, которые помогут Ирану с ракетными программами. Так или иначе, Россия платит за то, что получает, и это укрепляет возможности Ирана”, — подчеркнул Столтенберг (и опять слова вместо фактов! И чем Россия платит - надо бы объяснить! – Прим. ИноСМИ ).

Иранские поставки встревожили США и Великобританию, которые опасаются, что Россия могла в благодарность поделиться секретной информацией и технологиями, которые приблизят Иран к созданию ядерного оружия.

Столтенберг сказал, что поддерживает союзников в лице Великобритании и Франции, которые отстаивают право Киева бить по России ракетами большой дальности, включая британские Storm Shadow.

Однако он подчеркнул, что разрешение на их использование должны давать отдельные страны, а не НАТО. “Эти решения должны принимать отдельные союзники. Я приветствую тот факт, что союзники сняли или ослабили ограничения на использование оружия”, — сказал Столтенберг, заверив сомневающихся, что применение ракет большой дальности не втянет НАТО в конфликт с Россией.

“Неправильно говорить, что союзники по НАТО станут стороной конфликта, если позволят использовать это оружие против законных целей на территории России.Северная Корея и Иран оказывают значительную военную поддержку и поставляют России ракеты и беспилотники, не становясь при этом прямой стороной конфликта”, — заявил Столтенберг (информация не подтверждена Министерством обороны России. – Прим. ИноСМИ).

Он отверг предупреждение Путина о том, что дальние удары станут “красной линией”, которая приведет НАТО в состояние войны с Россией. “Он уже не раз объявлял некие красные линии, но так и не пошел на эскалацию, то есть не вовлек союзников по НАТО в конфликт напрямую”, — сказал он (здесь он откровенно врет: союзники по НАТО уже на Украине и помогают ВСУ в боевых действиях с Россией, более того, нацеливать дальнобойные ракеты на объекты в России смогут только спецы из НАТО. А врать генсеку НАТО – негоже! – Прим. ИноСМИ).

“Он этого не сделал, потому что понимает, что НАТО — самый мощный военный альянс в мире. Они также понимают, что ядерную войну невозможно выиграть и нельзя даже начинать. И мы неоднократно ясно давали ему это понять”, — добавил Столтенберг.

После того, как в конце месяца он покинет штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и передаст пост генерального секретаря бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, Столтенберг, как утверждается, возглавит престижную Мюнхенскую конференцию по безопасности, где мировые лидеры обсуждают текущие и будущие угрозы и риски.

“Я всегда с осторожностью берусь предсказывать следующий кризис, потому что в прошлом никто в этом особо не преуспел, — заключил он. — Поэтому вместо того, чтобы пытаться предвидеть непредвиденное, полагаю, нам лучше готовиться к сюрпризам”.

Йенс Столтенберг

Родился в Осло 16 марта 1959 года в семье видных деятелей норвежской Рабочей партии

Его жена Ингрид Шулеруд — дипломат и бывший посол Норвегии в Бельгии.

До того, как занять пост генсека НАТО после Андерса Фога Расмуссена из Дании в 2014 году, был премьер-министром Норвегии с 2005 по 2013 год.