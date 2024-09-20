Военный эксперт указал на наращивание военного влияния США на север Европы

Военный эксперт Михайлов: США обязует Швецию больше вкладываться в НАТО

США наращивает влияние на страны севера Европы, в частности на Швецию, которая становится более милитаризированной и всё больше втягивается в маневры НАТО на Балтийском море. Об этом в четверг, 19 сентября, заявил «Известиям» руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Таким образом он прокомментировал сообщение о том, что военную базу в Финляндии отдадут под контроль Швеции. Как уточняет шведская газета Svenska Dagbladet, туда направят от 20 до 50 шведских офицеров. По данным источника издания, это делается для того, что Финляндия могла усилить оборону на приграничных с РФ территориях.

«С тех пор, как Швеция и Финляндия вступили в НАТО, безусловно, с их территории есть угроза, потому что сейчас по территории этих стран перемещаются ограниченные контингенты других стран — членов НАТО. <...> Конечно, НАТО будет нам там пакостить», — добавил собеседник издания.

По его словам, США заинтересованы в большей вовлеченности Швеции в маневры и сценарии учений НАТО в регионе. На самом деле Вашингтон, считает Михайлов, намерен поглотить шведский оборонно-промышленный комплекс.

Кроме того, отметил эксперт, планы Финляндии и Эстонии запретить движение российского флота в Финском заливе не имеют под собой оснований, это невозможно в рамках международного права, выразил уверенность он.

Накануне командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило рассказал, что Таллин и Хельсинки намерены разработать конкретные планы по этому поводу, и назвал Россию противником. Комментируя это, военный эксперт Андрей Кошкин посоветовал Эстонии обратить внимание на состояние своего флота и задуматься о том, сможет ли он противостоять российскому.

В марте газета Financial Times сообщила, что Швеция может стать логистическим хабом НАТО в случае конфликта альянса с Россией. Помимо этого, в декабре 2023 года правительство Финляндии передало США часть военной инфраструктуры государства. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вступление в альянс Швеции и Финляндии усилило блок, значительно упростив переброску войск в Балтийский регион в случае необходимости.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Весной 2024 года обе страны присоединились к альянсу.