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ЦАМТО

Oshkosh Defense поставит дополнительные грузовики FMTV A2 СВ США

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Грузовик FMTV компании Oshkosh. Фото: www.oshkoshdefense.com.

ЦАМТО, 19 сентября. Компания Oshkosh Defense объявила о подписании с командованием СВ США контракта на поставку дополнительных грузовиков семейства тактических транспортных средств средней грузоподъемности FMTV A2 (Family of Medium Tactical Vehicle).

Стоимость заказа с учетом сопутствующих услуг составила 72,9 млн. долл. Работы будут выполняться на предприятии в Ошкоше (шт.Висконсин). Срок завершения работ по контракту – 28 февраля 2027 года.

Это четвертый заказ, полученный Oshkosh на поставку FMTV A2 в этом году, включая подписанный в мае 2024 года контракт на сумму 108,9 млн. долл. для СВ США и зарубежных партнеров. На сегодняшний день Oshkosh получила заказы на поставку 2677 ед. FMTV A2.

Как сообщал ЦАМТО, командование СВ США заключило с Oshkosh первый контракт на поставку грузовиков FMTV следующего поколения, FMTV A2, в 2018 году. Техника предназначена для перевозки войск и грузов, эвакуации транспортных средств и систем вооружения, а также перевозки оборудования к месту проведения операций.

По заявлению разработчика, семейство средних тактических транспортных средств FMTV версии A2 отличается универсальностью, надежностью и улучшенными ТТХ, обеспечивает возможность применения для решения широкого спектра задач и транспортировки различной полезной нагрузки. Автомашины оснащаются улучшенной бронезащитой, модернизированными трансмиссией и подвеской, обеспечивающими повышенную грузоподъемность и мобильность.

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Страны
США
Компании
Oshkosh
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