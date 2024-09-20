Индия обсуждает мирный план по Украине с несколькими партнерами и лидерами

Замглавы индийского МИД Викрам Мисри не назвал имена тех, с кем идут переговоры

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 сентября. /ТАСС/. Индия участвует в переговорах по урегулированию на Украине с рядом важных партнеров и лидеров. Об этом сообщил журналистам на брифинге замглавы индийского МИД Викрам Мисри.

Мисри не назвал имена тех, с кем идут переговоры. "Что касается миротворческой роли Индии и того, в состоянии ли мы предложить формулу мира [по Украине] либо с нашими двусторонними партнерами, либо на многосторонней платформе, и работаем ли мы над мирным предложением. На данный момент мы участвуем в ряде переговоров с несколькими важными партнерами и лидерами", - сказал Мисри.

"Эти переговоры продолжаются, и мы проинформируем вас о результатах в нужное время. В настоящее время мы взаимодействуем с нашими собеседниками по этим очень важным вопросам", - добавил первый замглавы индийского МИД.

Он отметил, что "прорабатываются конкретные встречи с лидерами" в ходе визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США 21-23 сентября. Там глава индийского правительства примет участие во встрече лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) и в Саммите будущего в ООН.

Ранее министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявлял, что Моди "хочет помочь, чем может", чтобы конфликт на Украине завершился. По его словам, правительство Моди работало по этим вопросам в течение последних 100 дней с начала его третьего срока на посту премьера после выборов, завершившихся в начале июня. Моди посетил с визитами сначала Москву, а потом Киев, указывал Джайшанкар.