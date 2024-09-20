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ТАСС

ФРГ выделяет дополнительно около €400 млн на военную помощь Киеву

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Флаги Германии, Украины и ЕС развеваются перед зданием Рейхстага в Берлине, Германия, пятница, 16 февраля 2024 года.
Флаги Германии, Украины и ЕС развеваются перед зданием Рейхстага в Берлине, Германия, пятница, 16 февраля 2024 года.
Источник изображения: © AP Photo / Markus Schreiber

До конца года на поддержку Киева еще потребуется около €1,42 млрд

БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство ФРГ намерено в ближайшее время выделить дополнительно €397 млн на оказание военной помощи Киеву. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на письмо Минфина бюджетному комитету Бундестага (парламента ФРГ).

Деньги предполагается направить на закупки средств противовоздушной обороны, беспилотников, военного снаряжения для ВСУ. По оценке Минфина, до конца года на поддержку Киева еще потребуется около €1,42 млрд. Это как раз на €397 млн больше, чем предусмотрено бюджетом на 2024 год. Для выделения дополнительных средств требуется одобрение парламента.

Парламентский статс-секретарь в Минфине Флориан Тонкар в документе предупредил, что "Украина без существенного увеличения материальной поддержки <...> потерпит поражение".

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия выделит €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции. 

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