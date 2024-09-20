Межгоссовет по космосу СНГ избрал председателем главу Узбеккосмоса

Им стал Шухрат Кадиров

ТАШКЕНТ, 19 сентября. /ТАСС/. Межгосударственный совет по космосу стран СНГ на проходящем в Ташкенте пятом заседании избрал своим председателем директора агентства космических исследований и технологий при Министерстве цифровых технологий Узбекистана Шухрата Кадирова. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Страны СНГ в соответствии с нормативными документами поочередно в алфавитном порядке председательствуют в совете. В 2023-2024 году председательство в нем осуществлял Таджикистан.

"Я хотел предложить вывести наше сотрудничество в сфере космического образования на качественную новый уровень и инициировать реализацию совместных проектов по повышению квалификации молодых специалистов", - заявил Кадиров после избрания.

По мнению главы "Узбеккосмоса", перед советом стоят амбициозные задачи по развитию космической деятельности на ближайшие годы, в частности, дальнейшему углублению сотрудничества в области космических технологий.