Новейшей французской подлодке пришлось прервать испытания из-за технических проблем

Многоцелевая атомная подлодка "Турвиль", третья АПЛ класса "Сюффрен" ("Барракуда"), построенная для ВМС Франции, неожиданно вернулась на верфь Naval Group в Шербуре всего через несколько дней после выхода на очередной этап испытаний в Атлантике.

Как отмечает Navy Recognition, ранее подлодка прошла два раунда ходовых испытаний – в июле и начале сентября. Третий – последний – этап держался в тайне, субмарине предстояло подтвердить свои эксплуатационные возможности в более глубоких водах, нежели у побережья.

Многоцелевая АПЛ "Турвиль", Франция Naval Group

По информации издания, возвращение "Турвиля" в Шербур не планировалось, АПЛ должна была продолжить путь в Тулон – будущий порт приписки, где уже базируются две первые подлодки этого типа – "Сюффрен" и "Дюге-Труэн". Однако, как и головная АПЛ данного класса, на испытаниях "Турвиль" столкнулся с техническими проблемами, из-за которых подлодке пришлось вернуться на верфь в Шербуре, чтобы пройти ряд доработок.

Напомним, что в 2006 году французское правительство заключило контракт с компанией DCNS (сейчас – Naval Group) на поставку национальному флоту шести многоцелевых АПЛ проекта "Барракуда". Стоимость соглашения оценили в 8 млрд евро. Эти субмарины заменят в составе ВМС Франции подлодки класса "Рюби", построенные в 1980-х годах. "Барракуды" должны прослужить до 2060-х годов.

Головную подлодку "Сюффрен" заложили в декабре 2007 года и планировали ввести в строй в 2016 году, но из-за различных проблем сроки строительства неоднократно пересматривались. Официально ее передали французскому флоту в ноябре 2020 года, однако активная служба субмарины началась только в июне 2022 года. АПЛ завершила свое первое оперативное развертывание в январе 2023 года.

Вторую подлодку "Дюге-Труэн" передали заказчику в августе 2023 года и ввели в эксплуатацию в апреле 2024 года.

Ожидается, что к 2026 году на вооружение ВМС Франции поступят четыре подлодки класса "Сюффрен", а постройку последней субмарины серии должны завершить в 2029 году.

Подводное водоизмещение АПЛ класса "Сюффрен" – 5100 тонн (надводное – 4700 тонн), длина корпуса – 99,5 метра, диаметр – 8,8 метра, осадка – 7,3 метра. Максимальная глубина погружения – более 350 метров, максимальная скорость под водой – 25 узлов (в надводном положении – 14 узлов). Автономность – 70 дней. Экипаж – 63 человека. Также на борту могут размещаться до 15 бойцов службы специальных операций.

Представители Naval Group отмечают, что субмарины этого типа способны выполнять задачи более 270 дней в году.

Подлодка вооружена 533-мм торпедами F21, противокорабельными ракетами SM-39 "Экзосет" и крылатыми ракетами "Скальп Навал", предназначенными для поражения береговой инфраструктуры. Кроме того, в состав оборудования включен перспективный беспилотный подводный аппарат D-19.