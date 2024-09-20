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Военное обозрение

Reuters: Индия не блокирует передачу своих артиллерийских снарядов на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

Индийские власти, несмотря на союзные отношения с Россией, не блокируют передачу своих боеприпасов Киеву, пишет агентство Reuters.

В материале говорится, что экспортные правила индийского оружия накладывают ряд ограничений на его использование. Кроме того, запрещена и его несанкционированная передача.

Между тем уже более года Италия и Чехия поставляют на Украину индийские снаряды. Как пишет издание, количество таких боеприпасов невелико, но тем не менее они используются ВСУ.

Эксперты считают, что такая позиция Нью-Дели может быть связана с намерением страны развить экспортный потенциал своего вооружения за счет конфликта на Украине. К тому же на это косвенно указывают и таможенные записи, попавшие в распоряжение журналистов.

Так, за два года до начала нашей СВО Индия поставила в ряд европейских стран компоненты для снарядов на сумму примерно 2,8 млн долларов. При этом с 2022 по 2024 годы объем данного экспорта вырос до более чем 135 млн. Что характерно, помимо компонентов Индия начала продавать и готовые снаряды, часть из которых попадает в распоряжение ВСУ.

В Reuters подчеркивают, что российские власти уже как минимум дважды поднимали данный вопрос на встречах высокого уровня с индийскими партнерами. Однако до сих пор неизвестно, что на это ответили в Нью-Дели.

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Страны
Индия
Италия
Россия
Украина
Чехия
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