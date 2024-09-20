"Калашников" представил комплекс с БПЛА, который помог поразить Abrams

Военная версия "Гранат-4" прошла апробацию в зоне СВО

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Научно-производственное объединение "Ижевские беспилотные системы" (входит в концерн "Калашников") показало в Ижевске макет возимого комплекса дистанционного наблюдения и ретрансляции "Гранат-4-Э". Военная версия - "Гранат-4" - прошла апробацию в зоне СВО и помогла поразить ВС РФ различные цели, включая танк Abrams, сообщили в концерне.

"Научно-производственное объединение "Ижевские беспилотные системы продемонстрировало макет возимого комплекса дистанционного наблюдения и ретрансляции "Гранат-4-Э" в Ижевске на праздновании Дня оружейника. В его состав входят беспилотный летательный аппарат и мобильный пункт управления на базе автомобиля "Камаз" с кузовом-фургоном", - говорится в сообщении.

Военная версия изделия - "Гранат-4" - прошла апробацию в зоне спецоперации. "Комплекс активно использовалcя для круглосуточного ведения воздушной разведки и высокоточного целеуказания. Благодаря своим характеристикам БЛА помогал поражать все типы целей: от одиночных боевых машин ВСУ, в числе которых был танк М1А1 Abrams американского производства, до вражеских опорных пунктов и переправ через водные преграды", - рассказали в концерне.

Комплекс предназначен для дистанционного наблюдения за местностью с помощью фото-, видео- и тепловизионной аппаратуры в любое время суток. Кроме того, беспилотник способен ретранслировать цифровые данные при помощи бортового оборудования в режиме времени близком к реальному на расстояние в десятки километров.