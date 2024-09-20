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Стало известно об угрозе для НАТО из-за украинских F-16

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Фото: Radovan Stoklasa / Reuters
Фото: Radovan Stoklasa / Reuters.

TNI: изучение обломков украинских F-16 российскими специалистами угрожает НАТО

Изучение обломков украинских истребителей F-16 российскими специалистами угрожает НАТО. Об этом стало известно обозревателю американского журнала The National Interest (TNI) Брэндону Вейхерту.

Эксперт отметил, что западные страны поставляют Украине слишком мало истребителей, поэтому F-16 не изменят ход специальной военной операции. Кроме того, украинская сторона не располагает достаточным количеством обученных пилотов и не имеет инфраструктуры для обслуживания западных самолетов.

«Что касается угрозы безопасности НАТО, несмотря на то что F-16 уже устарели, их модернизируют с помощью обновленных технологий альянса, чтобы они лучше выполняли свои задачи. Если эти самолеты ждет уничтожение, то русские наверняка захватят обломки некоторых из них и узнают все технологические секреты, которые НАТО устанавливает в старые самолеты, чтобы сделать их более эффективными в бою», — уверяет Вейхерт.

Ранее РИА Новости со ссылкой на командира расчета с позывным Каскад сообщило, что расчеты российских комплексов противовоздушной обороны «Бук-М2» подготовили для охоты на украинские истребители F-16.

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Страны
США
Украина
Продукция
F-16
Бук-М2
Проекты
NATO
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