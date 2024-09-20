TNI: несколько старых F-16 вряд ли изменят траекторию конфликта с Россией

Передача Украине партии старых истребителей F-16 вряд ли изменит траекторию конфликта с Россией, пишет TNI. Без хорошего прикрытия с воздуха прошлая "помощь" Запада, включая танки M1 Abrams, потерпела неудачу. F-16 может постичь та же участь.

Брэндон Вейхерт (Brandon J. Weichert)

Несколько старых F-16 ничего не изменят

Украине была обещано незначительное количество старых F-16. Они должны прибыть после модернизации в ближайшее время. Но шанс, что горстка устаревших F-16 окажет существенное значение против огромных российских сил на востоке Украины и в Крыму, смехотворно мал.

Как и переданные Украине натовские танки, F-16 будут встречены с большой помпой, но затем — систематически уничтожены. Украинские военные недостаточно обучены, чтобы летать на американских F-16 в боевых условиях. Кроме того, украинские стратеги наверняка не придумают, как грамотно их использовать.

Поскольку украинцы не слишком хорошо разбираются в F-16, их тактика будет двумерной. Украине не хватит базовых знаний для управления самолетами, поэтому будет проблемой, если их все собьют — а именно этим все и кончится.

Отсутствие должной подготовки

Украинские пилоты даже не прошли полагающийся трехлетний курс по F-16. Их обучают по упрощенной программе, и это ничем хорошим не кончится.

Украина намерена использовать F-16 в качестве воздушного прикрытия для танков. Украинцы уже потеряли огромное количество основных боевых танков M1 Abrams (“Абрамс”), полученных от США, отчасти потому, что использовали их без должного воздушного прикрытия. “Абрамсы” создавались для совместной работы с авиацией, а не самостоятельных заданий.

Как бы то ни было, американцы обещают лишь ограниченное количество F-16, тогда как русские бросают в бой всю свою армию. Долго F-16 в любом случае не прослужат — в том числе особенно потому, что за штурвалом будут сидеть украинцы без необходимой подготовки и опыта управления этими “птичками”.

Украина также хочет использовать F-16 для ударов по российским военным самолетам, которые беспокоят ВСУ с самого начала конфликта. Но воздушные бои — это еще одна проблема. Неспроста украинцы так и не добились господства в воздухе над русскими.

Опять же, количество переданных Украине F-16 просто ничтожно по сравнению с тем, что в недружественном небе против украинцев бросают русские. Но, полагаю, всем на Западе приятно осознавать, что они “сделали хоть что-то”. И боже упаси попытаться закончить этот конфликт мирным путем.

Украинцы вопреки всякой логике думают, что горстка F-16 остановит Россию в воздухе. Но еще важнее политический подтекст. Передача самолетов показывает, что западный альянс и Украина заодно. Это усложняет работу по достижению мира, учитывая, что Москва ввела войска отчасти из-за впечатления, что Киев слишком близко подобрался к союзу с Западом.

Остановить эскалацию

Помимо этого, есть проблема с цепочкой поставок. F-16 — это далеко не простые самолеты. Разумеется, они не такие передовые, как F-35 Lightning II (“Молния”) или F-22 Raptor (“Хищник”), но все равно это весьма сложные боевые самолеты четвертого поколения. Поддержание иностранной техники в рабочем состоянии потребует надежной цепочки поставок, которая далеко не гарантирована.

Кроме того, есть риски безопасности для самой НАТО. Устаревшие F-16 прошли модернизацию с использованием современных технологий альянса, чтобы лучше подготовить их к выполнению заданий. Если эти самолеты будут уничтожены, русские, безусловно, захватят хотя бы часть из них и узнают все технологические секреты, которые НАТО устанавливает на старые самолеты, чтобы улучшить их эффективность в бою.

Безнадежный конфликт

Главная проблема ВСУ заключается не в том, что им нужно воздушное прикрытие для танков, а в том, что не хватает авиации для утверждения господства в небе. И Украина, и Россия продолжают крайне затратные боевые действия, хотя стратегического пути к победе не просматривается. Киев должен прекратить свои попытки выйти из конфликта путем эскалации.

Стратегического пути к победе нет. Горстка F-16 принесет Украине больше проблем, чем пользы.

Брэндон Вейхерт — аналитик The National Interest по вопросам национальной безопасности, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, публиковался в The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг “Побеждая в космосе: как Америка была и остается сверхдержавой”, “Биохакеры: как Китай стремится контролировать саму жизнь” и “Теневая война: Иран в погоне за превосходством”. Его новая книга “Рукотворная катастрофа: как Запад потерял Украину” выйдет в свет 22 октября