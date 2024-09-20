Рейтинг 10 регионов мира и отдельных стран по степени милитаризации экономики по периоду 2016-2023 гг.

ЦАМТО, 19 сентября. Самыми милитаризированными регионами мира по периоду 2016-2023 являются Ближний Восток страны Северной и Северо-Восточной Африки.

Об этом говорится в отчете ЦАМТО по мировым военным расходам за очередной 8-летний период (2016-2023 гг.).

Усредненный показатель соотношения мировых военных расходов в процентах от мирового ВВП за последние 8 лет (2016-2023 гг.) составил, по оценке ЦАМТО, 2,06%. По этому показателю можно судить о степени милитаризации того или иного региона или страны.

Из 10 регионов мира усредненный среднемировой показатель превосходят 4 региона.

Самым милитаризированным регионом мира по этому показателю является Ближний Восток – 3,86%.

Второе место по милитаризации занимает Северная и Северо-Восточная Африка – 3,67%.

Третье место по степени милитаризации занимают страны на постсоветском пространстве – 3,35%.

Среднемировой уровень по этому показателю также превышают страны Северной Америки (в этот регион включены США и Канада). Соотношение военных расходов к ВВП региона Северной Америки по периоду 2016-2023 гг. составило 3,22%.

Остальные 6 регионов имеют показатель ниже среднемирового.

В порядке убывания показателя: Восточная Европа – 1,79%, Западная Европа – 1,49%, Азиатско-Тихоокеанский регион – 1,37%, страны Центральной Америки и Карибского бассейна – 1,28%, страны Южной Америки – 1,09%.

Замыкают десятку регионов страны "тропической" Африки – 0,95%.

Самыми милитаризированными странами мира по периоду 2016-2023 являются Оман, Йемен и Украина

По отдельным государствам десятку стран с наибольшим соотношением военных расходов к ВВП по периоду 2016-2023 гг. возглавляет Оман (9,39%).

Второе место занимает Йемен (9,07%).

Замыкает тройку лидеров Украина (7,98%).

Для справки: в период 2016-2020 гг. показатель соотношения военных расходов Украины в процентах от ВВП колебался в пределах от 2,3% до 3,11%, в 2021 году этот показатель составил 5,97%, в 2022 году – 17,01%, в 2023 году – 27,7%. В 2022 и 2023 гг. Украина по этому показателю вышла на первое место, далеко обогнав все остальные самые милитаризированные страны мира.

Последующие места среди наиболее милитаризированных стран мира по периоду 2016-2023 гг. занимают в порядке убывания показателя: Ливия (7,01%), Саудовская Аравия (6,1%), Эритрея (5,80%), Алжир (5,70%), Израиль (5,05%), ОАЭ (4,95%), Армения (4,63%), Кувейт (4,56%), Куба (4,5%), Иордания (4,29%) и Азербайджан (4,18%).

Остальные страны мира по периоду 2016-2023 гг. имеют показатель менее 4%.

В полном объеме статья о мировых военных расходах в 2016-2023 гг. с большим количеством таблиц опубликована в ежемесячном журнале "Мировая торговля оружием" №10.