Войти
ЦАМТО

Рейтинг 10 регионов мира и отдельных стран по степени милитаризации экономики по периоду 2016-2023 гг.

358
0
0
Логотип ЦАМТО
Логотип ЦАМТО
Источник изображения: armstrade.org

ЦАМТО, 19 сентября. Самыми милитаризированными регионами мира по периоду 2016-2023 являются Ближний Восток страны Северной и Северо-Восточной Африки.

Об этом говорится в отчете ЦАМТО по мировым военным расходам за очередной 8-летний период (2016-2023 гг.).

Усредненный показатель соотношения мировых военных расходов в процентах от мирового ВВП за последние 8 лет (2016-2023 гг.) составил, по оценке ЦАМТО, 2,06%. По этому показателю можно судить о степени милитаризации того или иного региона или страны.

Из 10 регионов мира усредненный среднемировой показатель превосходят 4 региона.

Самым милитаризированным регионом мира по этому показателю является Ближний Восток – 3,86%.

Второе место по милитаризации занимает Северная и Северо-Восточная Африка – 3,67%.

Третье место по степени милитаризации занимают страны на постсоветском пространстве – 3,35%.

Среднемировой уровень по этому показателю также превышают страны Северной Америки (в этот регион включены США и Канада). Соотношение военных расходов к ВВП региона Северной Америки по периоду 2016-2023 гг. составило 3,22%.

Остальные 6 регионов имеют показатель ниже среднемирового.

В порядке убывания показателя: Восточная Европа – 1,79%, Западная Европа – 1,49%, Азиатско-Тихоокеанский регион – 1,37%, страны Центральной Америки и Карибского бассейна – 1,28%, страны Южной Америки – 1,09%.

Замыкают десятку регионов страны "тропической" Африки – 0,95%.

Самыми милитаризированными странами мира по периоду 2016-2023 являются Оман, Йемен и Украина

По отдельным государствам десятку стран с наибольшим соотношением военных расходов к ВВП по периоду 2016-2023 гг. возглавляет Оман (9,39%).

Второе место занимает Йемен (9,07%).

Замыкает тройку лидеров Украина (7,98%).

Для справки: в период 2016-2020 гг. показатель соотношения военных расходов Украины в процентах от ВВП колебался в пределах от 2,3% до 3,11%, в 2021 году этот показатель составил 5,97%, в 2022 году 17,01%, в 2023 году 27,7%. В 2022 и 2023 гг. Украина по этому показателю вышла на первое место, далеко обогнав все остальные самые милитаризированные страны мира.

Последующие места среди наиболее милитаризированных стран мира по периоду 2016-2023 гг. занимают в порядке убывания показателя: Ливия (7,01%), Саудовская Аравия (6,1%), Эритрея (5,80%), Алжир (5,70%), Израиль (5,05%), ОАЭ (4,95%), Армения (4,63%), Кувейт (4,56%), Куба (4,5%), Иордания (4,29%) и Азербайджан (4,18%).

Остальные страны мира по периоду 2016-2023 гг. имеют показатель менее 4%.

В полном объеме статья о мировых военных расходах в 2016-2023 гг. с большим количеством таблиц опубликована в ежемесячном журнале "Мировая торговля оружием" №10.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Алжир
Армения
Израиль
Иордания
Йемен
Канада
Куба
Кувейт
Ливия
ОАЭ
Оман
Саудовская Аравия
США
Украина
Эритрея
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 13:44
  • 4
Названы сроки поставки первых самолётов ЛМС-901 «Байкал», разработанных для замены Ан-2 «Кукурузник»
  • 20.09 12:51
  • 1
Россия нарастила выпуск особо востребованных вооружений, заявил Путин
  • 20.09 12:17
  • 1
Москва в долгу перед Пекином в составе антизападной оси, считает глава НАТО (The Times, Великобритания)
  • 20.09 11:23
  • 4833
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.09 10:58
  • 5
Путин: опыт СВО всесторонне изучают в КБ и НИИ для повышения боевой мощи армии
  • 20.09 06:27
  • 1
Радиоэлектронные помехи и «борозда» между облаками: испанский обозреватель обратил внимание на «странности» в полёте истребителя F-35
  • 19.09 22:25
  • 1
ВВС Бразилии рассматривают индийский LCA "Теджас" в качестве кандидата на замену парка F-5 "Тайгер-2"
  • 19.09 22:15
  • 594
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.09 16:10
  • 1
Космонавт Кононенко подвел итоги пятой в карьере экспедиции
  • 19.09 15:45
  • 0
Нападение на Беларусь станет началом третьей мировой войны. Видео
  • 19.09 15:24
  • 0
Стальные войска – в авангарде страны!
  • 19.09 11:42
  • 1
Польская танковая дивизия на Украине. В США придумали план, как договориться с Россией (Forsal, Польша)
  • 19.09 06:58
  • 1
НАТО планирует создание нового центра управления воздушными операциями для контроля Арктики
  • 19.09 06:47
  • 1
Индия закупит сотни двигателей для Су-30МКИ
  • 19.09 06:32
  • 1
Путин: ВС РФ нужны высококвалифицированные военные для работы с новыми вооружениями