В тендере Минобороны Великобритании по закупке 44 вертолетов NMH остался один претендент

ЦАМТО, 19 сентября. Список участников в британском тендере по закупке до 44 вертолетов средней грузоподъемности (проект New Medium Helicopters – NMH) сократился до одного претендента.

Как сообщает Shephard Media, Airbus и Sikorsky отказались от участия в конкурсной процедуре из-за критериев отбора. Срок подачи заявок завершился 30 августа. Таким образом, единственным претендентом на поставку оказалась итальянская группа Leonardo.

В Airbus пояснили, что проанализировав выдвинутые британцами в отношении вертолета NMH требования, было принято решение отказаться от участия в тендере, так как компания не смогла сформулировать такое предложение, которое отвечало бы критериям британской армии, а с другой стороны – было бы интересно для компании в плане получения прибыли. Руководство Lockheed Martin (Sikorsky) отказалось от участия в программе по той же причине.

Учитывая сложившуюся ситуацию, вполне вероятно, что Великобритания проведет еще один конкурс с соответствующим смещением сроков заключения контракта (ранее был запланирован на 2025 год) и переоценкой критериев отбора.

Напомним, что с февраля 2021 года, когда Лондон впервые обнародовал план по закупке нового среднего вертолета для замены парка из 23 "Пума" HC2 (позднее было решено заменить три типа вертолетов), начиная с 2025 года, желание участвовать в предстоящем тендере выразили: Leonardo с AW-149; Airbus с H-175M, сборку которых предлагалось организовать в Великобритании; а также Sikorsky, которая планировала представить производимый в Польше S-70M "Блэк Хок" с определенной доработкой внутри страны.

В опубликованном 18 мая 2022 года запросе содержалась информация по предложению поставки до 44 платформ на сумму от 0,9 до 1,2 млрд. фунтов стерлингов (от 1,1 до 1,5 млрд. долл.) в течение 7-летнего периода действия контракта (будет определяться согласованным графиком производства). Стоимость включает пакет обучения и обслуживания.

В уведомлении Минобороны Великобритании сообщалось, что проект NMH призван рационализировать имеющиеся требования к нескольким винтокрылым машинам в одном типе платформы и, таким образом, достичь максимально возможной унификации для повышения эксплуатационной гибкости.

Претенденты были должны представить многоцелевой вертолет средней грузоподъемности общего назначения, приспособленный для установки, но не оснащенный специализированным оборудованием для выполнения конкретных военных миссий.

"Пума" – единственный вертолет средней грузоподъемности, имеющийся в наличии британских ВВС (также используется вертолет большой грузоподъемности "Чинук"). Первоначально предполагалось, что наряду с "Пума", Минобороны Великобритании заменит меньшие по размеру Белл-212 и Белл-412, а также AS-365 "Дофин".

На данный момент известно, что шесть вертолетов модели "Белл" будут заменены вертолетами Airbus H-145, о покупке которых было объявлено в ноябре 2023 года, а эксплуатация AS-365 "Дофин", вероятно, будет продолжена.