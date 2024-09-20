"Высокоточные комплексы" досрочно поставили партию ПЗРК "Верба"

"Высокоточные комплексы" поставили партию ПЗРК "Верба" и комплексов "Планшет"

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") досрочно поставил партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба" и комплексов управления артиллерией "Планшет-А" и "Планшет-М-ИР", сообщил холдинг в своём Telegram-канале.

"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" своевременно выполняет обязательства по государственному оборонному заказу 2024 года. В преддверии Дня оружейника заказчику досрочно поставлена партия переносных зенитных ракетных комплексов "Верба" производства АО "НПК "КБМ" и комплексов средств автоматизации управления огнём (КСАУО) артиллерийских подразделений "Планшет-А" и "Планшет-М-ИР" производства АО "ВНИИ "Сигнал", - говорится в сообщении.

Кроме того, заказчику отгружена партия ракет для беспилотников "Х-БПЛА" производства АО "КБП", добавили в холдинге.