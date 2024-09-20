"Высокоточные комплексы" поставили ВС РФ партию ракет для беспилотников "Х-БПЛА"

Заказчику также досрочно поставили партию переносных зенитных ракетных комплексов "Верба" производства АО "НПК "КБМ"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит а Ростех) досрочно поставил по гособоронзаказу партию переносных зенитных ракетных комплексов "Верба" и комплексов средств автоматизации управления огнем артиллерийских подразделений. Также в войска отгружена партия ракет для беспилотников "Х-БПЛА", сообщили в холдинге.

"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" своевременно выполняет обязательства по государственному оборонному заказу 2024 года. <...> Согласно утвержденным графикам заказчику была отгружена партия ракет для беспилотников "Х-БПЛА" производства АО "КБП", - отметили в холдинге.

В преддверии Дня оружейника заказчику также была досрочно поставлена партия переносных зенитных ракетных комплексов "Верба" производства АО "НПК "КБМ" и комплексов средств автоматизации управления огнем артиллерийских подразделений "Планшет-А" и "Планшет-М-ИР" производства АО "ВНИИ "Сигнал".