В Арктике обостряется российско-американское соперничество (Newsweek, США)

Newsweek: в Арктике обостряется соперничество между Россией и США

США сталкиваются с растущей активностью вооруженных сил России и Китая в Арктике, пишет Newsweek. Американские военные внимательно следили за российскими учениями "Океан-2024". По мнению автора статьи, обстановка в регионе становится неспокойной.

Райан Чан (Ryan Chan)

Демонстрация силы между Соединенными Штатами и Россией набирает обороты. Две страны демонстрируют свою военную мощь в воздухе и на суше в разных уголках холодного Арктического региона.

Серия демонстраций военной мощи состоялась в то время, когда Россия проводила стратегические учения "Океан-2024" в своих водах на севере, востоке и западе, а также в Средиземном море. Помимо этого российские военные участвовали в китайских маневрах на Дальнем Востоке.

На прошлой неделе США и Россия направили в Северную Европу и Северо-Восточную Азию бомбардировщики, способные доставлять к цели ядерное оружие, задействовав за три дня пять групп самолетов.

Арктическое соперничество является составной частью противоборства великих держав, Вашингтон сегодня лицом к лицу сталкивается с усиливающимся Китаем и ревизионистской Россией. В июле созданный Москвой и Пекином квазиальянс отправил бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, на облет побережья американской Аляски.

С 10 сентября, когда начались учения "Океан-2024" (завершились в понедельник), Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD) зафиксировало четыре случая полетов российских военных самолетов в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски.

NORAD – это командование США и Канады, отвечающее за предупреждение о воздушном нападении в воздушно-космическом пространстве Северной Америки, включая обнаружение, подтверждение и оповещение об атаке. Опознавательная зона ПВО Аляски – это международное воздушное пространство, где в целях национальной безопасности необходимо осуществлять слежение за самолетами и их опознавание.

По данным NORAD, в каждом из четырех случаев, произошедших 11, 13, 14 и 15 сентября, участвовало как минимум по два российских военных самолета, в том числе самолеты морской разведки и противолодочной борьбы Ту-142 и Ил-38.

Командование заявило, что российские военные регулярно действуют в зоне ПВО Аляски, и это не рассматривается как угроза, поскольку они остаются в международном воздушном пространстве. Истребители США, приданные командованию NORAD, в первом случае осуществили перехват.

NORAD не уточнил, в каком районе аляскинской зоны ПВО действовала российская военная авиация. Эта зона ПВО охватывает большую часть воздушного пространства над водами вокруг Аляски, включая Берингово море, Чукотское море и море Бофорта.

Между тем 15 сентября министерство обороны России объявило, что два бомбардировщика Ту-95МС и два бомбардировщика Ту-160 (оба могут нести ядерное оружие) в ходе учений "Океан-2024" совершили облеты Чукотского и Восточно-Сибирского морей.

Эти два моря являются крайними морями Северного Ледовитого океана, где бомбардировщики проводили учения, имитируя пуски крылатых ракет по "критически важным объектам" противника.

По данным журнала Bulletin of the Atomic Scientists ("Бюллетень ученых-атомщиков"), каждый Ту-160 может нести до 12 крылатых ракет воздушного базирования, тогда как Ту-95МС может быть оснащен 6–14 такими ракетами.

В ответ на возросшую военную активность России вблизи Аляски два бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress 14 и 15 сентября вылетели в район Северного Ледовитого океана вблизи Аляски, о чем свидетельствуют данные полетов, предоставленные службой слежения за воздушными судами Flightradar24.

Американские бомбардировщики взлетели с авиабазы Барксдейл в Луизиане и совершили полет в Арктике. Сейчас в эксплуатации находится 76 бомбардировщиков Stratofortress, но только 46 из них могут доставлять к цели крылатые ракеты воздушного базирования, оснащенные ядерными боевыми частями.

Данные слежения показали, что третий B-52 был отправлен в полет вместе с остальными двумя бомбардировщиками. Но он вернулся в Барксдейл после взлета с аэродрома.

ВВС США также разместили два из трех своих разведывательных самолетов RC-135S Cobra Ball на авиабазе Элмендорф на Аляске 10 и 16 сентября соответственно. Эти самолеты выполняют задачи по сбору оптических и электронных данных о целях баллистических ракет.

Пользователь социальной сети X (бывший Twitter) MeNMyRC, который отслеживает самолеты Cobra Ball, сообщил, что обе машины будут находиться на дежурстве с целью сбора данных телеметрии и характеристик сигналов российской межконтинентальной баллистической ракеты, испытания которой будут проводиться на полуострове Камчатка на Дальнем Востоке.

Однако российские военные пока не объявили об испытательном запуске межконтинентальной баллистической ракеты. Newsweek связался с министерством обороны России для получения комментариев по электронной почте.

На авиабазу Элмендорф также прибыли два самолета специального назначения. RC-135V Rivet Joint, способный обнаруживать, идентифицировать и проводить геолокацию сигналов, прибыл 10 сентября, а спустя три дня вылетел в направлении северо-западного побережья Аляски.

Также 10 сентября самолет WC-135R Constant Phoenix совершил полет в Элмендорф и обратно. Он в основном используется для отбора проб воздуха, а также для обнаружения и идентификации ядерных взрывов.

Вышеуказанные типы самолетов были созданы на базе транспортного самолета C-135 Stratolifter. Они дислоцируются на авиабазе Оффутт в Небраске и состоят на вооружении 55-го крыла.

А на земле три воинских формирования сухопутных войск США были развернуты 12 сентября на острове Симия на Аляске. Этот удаленный остров находится в 450 километрах от ближайшего российского острова в этом районе. Он расположен недалеко от западной оконечности Алеутских островов – ближе к России, чем к материковой части Аляски.

В развертывании в рамках операции по переброске участвовали 11-я воздушно-десантная дивизия и 1-я и 3-я многодоменные оперативные группы. Сухопутные войска взаимодействовали с ВВС, чтобы перебросить своих солдат и технику в это отдаленное место в северной части Тихого океана.

Генерал-майор Джозеф Хилберт, командующий 11-й воздушно-десантной дивизией, заявил, что операция стала ответом на участившиеся учения противника вокруг Аляски и по всему региону, включая совместное патрулирование российских и китайских бомбардировщиков.

"Операция на острове Симия продемонстрировала способность дивизии реагировать на события в Индо-Тихоокеанском регионе и по всему миру, доставляя на место боеготовые смертоносные силы в считанные часы", – сказал он.

Базирующееся на Аляске воинское формирование, известное как Arctic Angels("Арктические ангелы"), защищает все более неспокойную Арктику. Ускоряющиеся последствия климатических изменений сделали этот ледовый регион более доступным для других стран, говорится в пресс-релизе 11-й воздушно-десантной дивизии.

Что касается многодоменных оперативных групп, то они были сформированы в сухопутных войсках для более эффективного противодействия российским и китайским угрозам национальной безопасности США. Они предназначены для синхронизации высокоточных ударов с целью обеспечения свободы действий вооруженных сил США против противника.

Эти группы также могут действовать в воздухе, на суше, на воде, в космосе, в киберпространстве и в информационной сфере, применяя новые оперативные концепции, технологии и оружие.

1-я многодоменная оперативная группа, дислоцирующаяся в штате Вашингтон, развернула на острове Симия по меньшей мере две реактивные системы залпового огня HIMARS. Одна такая установка может запускать до шести неуправляемых или одну управляемую ракету ATACMS.

На этом небольшом острове находится крупный военный объект США – РЛС Cobra Dane. Основная задача этой радиолокационной станции – сбор данных об иностранных баллистических ракетах во время их полета. РЛС способна отслеживать 200 целей одновременно, предоставляя информацию о них в NORAD.

Комментарии читателей

Мike

Арктика – это в основном российская географическая область. Канада – вторая обладательница арктических земель. Канада уступит свою территорию Америке для проведения военных операций. А Россия, со своей стороны, может открыть свою часть Арктики для китайцев. В соглашениях между Россией и Китаем нет ничего двусмысленного. Обе страны ясно и четко заявляют, что хотят создать многополярный мир. Россия и Китай открыто выступают против глобальной гегемонии американо-европейской империи. И в этом нет никакого коварства. Напротив, Россия и Китай действуют по-рыцарски на благо мирового сообщества. Естественно, американо-европейская империя делает все, на что осмелится, для разрушения России и Китая. В этом корень проблемы. Америка и Европа без колебаний используют все свои рычаги влияния для уничтожения любой страны, которая попытается защититься от злобной тирании.

Доказательством тому является история стран НАТО, которые осуществляют вмешательство в дела небольших государств и разрушают их, а также бесчестное и вредоносное отношение НАТО к России и Китаю.

Вам может не понравиться написанное мною, но мировое сообщество понимает, что это правда.

My hero

Между тем в Африке натовские войска изгнаны из Нигера. "Мы не желаем присутствия в нашей стране этих натовских террористов, и мы сказали, чтобы они убирались", – заявил генерал Ина Цанар Амуркава.

Dilly Clinton

История России насчитывает не менее 3500 лет со времен древних славян. Китаю 5000 лет. США всего 248 лет.

Jim Piver

Надвигается третья мировая война, а мне 78 лет. И меня вот что интересует. Доживу ли я до нее? Надеюсь, что да.

Mike de Bruxelles

Россия укрепляет армию и создает передовое оружие, а Запад строит гендерно нейтральные туалеты для 19-летних, которые расстраиваются из-за обидных слов!