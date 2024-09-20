Мишустин поздравил оружейников с профессиональным праздником

Мишустин: от четкой работы ОПК зависит оснащенность российской армии и флота

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских оружейников с профессиональным праздником, отметив, что от чёткой работы предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) зависит оснащённость российской армии и флота, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Поздравляю вас с Днём оружейника. Оборонно-промышленный комплекс имеет важнейшее стратегическое значение для страны. От чёткой и бесперебойной работы предприятий зависит оснащённость российской армии и флота, в том числе бойцов СВО, современными видами вооружения, новейшими высокоточными системами и специальной военной техникой. Обеспечение безопасности государства, технологического суверенитета, благополучной жизни миллионов наших граждан. Ведь как точно заметил выдающийся конструктор Михаил Калашников: "… без оружия не защитишь родную землю, не отстоишь от врага свою родину, свой народ", - говорится в телеграмме.

Премьер отметил, что этот профессиональный праздник объединяет сотни тысяч специалистов, инженеров и конструкторов – профессионалов высокого класса, опытных и целеустремлённых. Специалисты, по его словам, делают всё, чтобы Россия оставалась одним из лидеров по разработке, производству и экспорту оружия.

Благодаря труду работников ОПК отрасль интенсивно развивается, решает серьёзные задачи, поставленные президентом, подчеркнул Мишустин. Среди них – активная работа по своевременному выполнению гособоронзаказа, увеличению объёмов высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.

"Уверен, что традиции российского оружейного комплекса будут и впредь приумножаться. И вы продолжите успешную реализацию масштабных проектов в сфере ОПК, обеспечивая защиту национальных интересов, обороноспособность государства. Желаю вам новых достижений, осуществления всех намеченных планов. Здоровья, благополучия вам и вашим семьям", - добавляется в телеграмме.