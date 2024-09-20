Войти
Lenta.ru

Норвежский производитель ракет откроет завод в США из-за СВО

313
0
0
Кадр: Kongsberg Gruppen / YouTube
Кадр: Kongsberg Gruppen / YouTube.

Компания Kongsberg откроет завод в США из-за роста спроса на оружие

Норвежская компания Kongsberg Defence and Aerospace откроет новый завод по производству ракет в США, поскольку спрос на оружие растет на фоне специальной военной операции (СВО) России на Украине и конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в компании, передает Defense News.

«Завод в штате Вирджиния обеспечит дополнительные производственные мощности, поддержку и возможности технического обновления в стране для ракет Naval Strike Missiles (NSM) и Joint Strike Missiles (JSM) компании Kongsberg», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что на решение об открытии нового объекта повлияла вероятность заключения многолетнего контракта на закупку ракет с Пентагоном. Противокорабельная ракета NSM предназначена для морского и наземного базирования, а JSM — ракета класса «воздух-поверхность», которую могут нести истребители F-35.

В августе стало известно, что американская компания Ares Industries начала летные испытания компактной и дешевой противокорабельной крылатой ракеты Ares.

В июне издание TWZ писало, что истребители пятого поколения F-35A Военно-воздушных сил США вооружили крылатыми ракетами JSM.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
США
Украина
Продукция
F-35
F-35A
NSM
Компании
Kongsberg
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 13:44
  • 4
Названы сроки поставки первых самолётов ЛМС-901 «Байкал», разработанных для замены Ан-2 «Кукурузник»
  • 20.09 12:51
  • 1
Россия нарастила выпуск особо востребованных вооружений, заявил Путин
  • 20.09 12:17
  • 1
Москва в долгу перед Пекином в составе антизападной оси, считает глава НАТО (The Times, Великобритания)
  • 20.09 11:23
  • 4833
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.09 10:58
  • 5
Путин: опыт СВО всесторонне изучают в КБ и НИИ для повышения боевой мощи армии
  • 20.09 06:27
  • 1
Радиоэлектронные помехи и «борозда» между облаками: испанский обозреватель обратил внимание на «странности» в полёте истребителя F-35
  • 19.09 22:25
  • 1
ВВС Бразилии рассматривают индийский LCA "Теджас" в качестве кандидата на замену парка F-5 "Тайгер-2"
  • 19.09 22:15
  • 594
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.09 16:10
  • 1
Космонавт Кононенко подвел итоги пятой в карьере экспедиции
  • 19.09 15:45
  • 0
Нападение на Беларусь станет началом третьей мировой войны. Видео
  • 19.09 15:24
  • 0
Стальные войска – в авангарде страны!
  • 19.09 11:42
  • 1
Польская танковая дивизия на Украине. В США придумали план, как договориться с Россией (Forsal, Польша)
  • 19.09 06:58
  • 1
НАТО планирует создание нового центра управления воздушными операциями для контроля Арктики
  • 19.09 06:47
  • 1
Индия закупит сотни двигателей для Су-30МКИ
  • 19.09 06:32
  • 1
Путин: ВС РФ нужны высококвалифицированные военные для работы с новыми вооружениями