«Десятилетиями летали в восточном стиле»: ВВС США намерены пересмотреть подготовку украинских пилотов на истребителях F-16

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В результате катастрофы одного из подаренных Украине F-16 американское командование намерено пересмотреть порядок обучения украинских лётчиков на американских истребителях.

Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер. По его словам, США предложили свою помощь в расследовании инцидента, однако неизвестно, воспользуется ли Киев ей.

Как пояснил генерал, Соединенные Штаты постоянно подвергались критике за то, что подготовка пилотов ВСУ занимает слишком много времени. Но Пентагон также отвечает за обучение летного состава других своих союзников и не может полностью сосредоточиться исключительно на Украине.

Ряд украинских пилотов на протяжении десятилетий летали в соответствии с тактикой восточного стиля, управляя МиГ-29 или Су-24. В связи с этим переход на обучение по западному стилю не происходит в одночасье. Очень трудно избавиться от подготовки, которая сидит в глубине души, именно поэтому это требует времени

- отметил генерал.

По его словам, возникают проблемы и с вспомогательным персоналом: украинцы при обучении «очень быстро схватывают суть», но ведут себя вызывающе по отношению к своим опытным американским наставникам.

Совершенно новый человек, проходящий обучение, может подойти к авиатехнику с 20-летним опытом и сказать: «Знаете что, есть лучший способ сделать это». Но у них [у украинцев], очевидно, нет такого уровня опыта [чтобы вносить свои предложения].

Учитывая потерю F-16 и его летчика на Украине, ВВС США намерены пересмотреть программу обучения пилотов ВСУ как в Дании, так и в Соединенных Штатах. Как можно понять из заявлений генерала, приоритетной станет подготовка летчиков «с нуля», то есть не имеющих опыта пилотирования советских истребителей.