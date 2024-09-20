Командование ВВС Индонезии подписало контракт на закупку вертолетов H-145

ЦАМТО, 19 сентября. Командование ВВС Индонезии заключило контракт на закупку четырех вертолетов H-145 компании Airbus в рамках программы модернизации системы подготовки пилотов.

О размещении заказа было объявлено 18 сентября в рамках Международного авиасалона на Бали.

В соответствии с условиями подписанного ВВС Индонезии и индонезийской PT Dirgantara Indonesia (PTDI) соглашения, Airbus будет поставлять H-145 компании PTDI, которая обеспечит на своем предприятии в Бандунге их повторную сборку, оснащение дополнительным оборудованием и выполнение других работ перед поставкой заказчику. Многоцелевые вертолеты будут применяться для подготовки военных пилотов и проведения поисково-спасательных операций.

Как заявляют компании-участницы проекта, тесное сотрудничество Airbus Helicopters с PTDI не только поддержит поставку вертолетов H-145, но и расширит возможности сборки техники и интеграции оборудования на ее предприятиях. Проект, как ожидается, позволит создать новые возможности для развития национальной аэрокосмической промышленности и укрепить связи PTDI и Airbus.

Airbus Helicopters сотрудничает с властями Индонезии около 50 лет, начиная с 1976 года, когда PTDI впервые получила лицензию на производство вертолета NBO-105. Компания стала ключевым поставщиком хвостовой части фюзеляжа вертолета H-225 в 2008 году, а к 2011 году производство было полностью налажено в Индонезии. В 2017 году компании расширили сотрудничество при поддержке парка вертолетов ВС Индонезии.

H-145 – это гражданский вариант военного вертолета H-145M. Последняя версия H-145 отличается инновационным пятилопастным винтом, позволяющим увеличить массу полезной нагрузки на 150 кг. Простота новой конструкции несущего винта без подшипников упрощает техническое обслуживание, повышает удобство эксплуатации и надежность, а также комфорт для пассажиров и экипажа.

Несмотря на то, что H-145 классифицируется как гражданский вертолет, он используется для выполнения учебных, поисково-спасательных и вспомогательных задач вооруженными силами ВС разных стран мира.

Всего в настоящее время в эксплуатации находится более 1700 вертолетов семейства H-145, общий налет которых превышает 7,9 млн. часов.

Вертолет H-145, оснащенный двумя двигателями Safran Arriel 2E, оборудован цифровой системой управления режимами работы двигателя (FADEC) и комплектом цифровой авионики Helionix. Машина оснащена 4-осевым автопилотом, повышающим безопасность и снижающим нагрузку на пилота.