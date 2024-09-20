Северокорейские военные запустили «сверхкрупную» ракету с целью подтверждения её точности

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КНДР осуществила пуск мощной баллистической ракеты на расстояние 320 километров. Северокорейские военные запустили «сверхкрупную» ракету с целью подтверждения ее точности.
Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
- сказано в сообщении.
Речь идет об испытательном пуске тактической баллистической ракеты «Хвасон-11да-4,5», оснащенной сверхкрупной боеголовкой массой 4,5 тонны. В тот же день также состоялся старт стратегической крылатой ракеты. Ее характеристики не сообщаются.
Это уже вторые испытания «Хвасон-11да-4,5». Первые состоялись 1 июля.
На ракетных испытаниях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он был доволен их результатами. Глава государства заявил, что укрепление оборонной мощи страны является важнейшей задачей ее руководства.
- сказал вождь КНДР.
Агентство отмечает, что подобные испытания и работа над созданием все более мощного оружия северокорейскими специалистами связана с растущими внешними угрозами безопасности государства.
Днем ранее в пресс-службе министерства обороны Японии сообщали о пуске двух северокорейских баллистических ракет в направлении Японского моря. Промежуток между стартами составил около получаса.