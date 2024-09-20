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Военное обозрение

Северокорейские военные запустили «сверхкрупную» ракету с целью подтверждения её точности

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Источник изображения: topwar.ru

КНДР осуществила пуск мощной баллистической ракеты на расстояние 320 километров. Северокорейские военные запустили «сверхкрупную» ракету с целью подтверждения ее точности.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Суть запуска заключалась в подтверждении точности попадания ракеты со сверхкрупной боеголовкой в цель на расстоянии до 320 км

- сказано в сообщении.

Речь идет об испытательном пуске тактической баллистической ракеты «Хвасон-11да-4,5», оснащенной сверхкрупной боеголовкой массой 4,5 тонны. В тот же день также состоялся старт стратегической крылатой ракеты. Ее характеристики не сообщаются.

Это уже вторые испытания «Хвасон-11да-4,5». Первые состоялись 1 июля.

На ракетных испытаниях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он был доволен их результатами. Глава государства заявил, что укрепление оборонной мощи страны является важнейшей задачей ее руководства.

Работа по укреплению самообороны должна быть важнейшим делом нашего государства

- сказал вождь КНДР.

Агентство отмечает, что подобные испытания и работа над созданием все более мощного оружия северокорейскими специалистами связана с растущими внешними угрозами безопасности государства.

Днем ранее в пресс-службе министерства обороны Японии сообщали о пуске двух северокорейских баллистических ракет в направлении Японского моря. Промежуток между стартами составил около получаса.

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РЖД
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